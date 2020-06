Ovi prastari sovjetski avioni još uvijek lete (FOTOGRAFIJE)

"Sve se počinje tresti, a avion kao da oživljava. Kroz prozor se osjeća primjetno strujanje zraka, a jak vjetar stvara jaku turbulenciju." Ovako je svoje iskustvo opisao bloger Sergej Nečajev, jedan od putnika sovjetskog aviona An-2 (proizvodio se od 1947. do 1992.), koji još uvijek vrši letove, zahvaljujući 2. Arhangelskoj zrakoplovnoj postrojbi. Avion prevozi putnike do i iz sela u Nenečkom autonomnom okrugu. I unatoč svemu što je Sergej opisao, ponekad dolazi do prebukiranja!

Letjeti možete i na čuvenom avionu Tu-154 (proizvodio se od 1968. do 1998.), koji još uvijek leti za zrakoplovnu kompaniju Alrosa. Međutim, jedina ruta ovog aviona je ona iz grada Mirnog (Irkutska oblast) do glavnog grada Irkutska tijekom ljeta. Karta u jednom smjeru koštat će vas 10 tisuća rubalja (otprilike 127 eura).

Tu-154M Dmitrij Pičugi Dmitrij Pičugi

Ako nakon otvaranja granica poželite posjetiti ruski grad Vologdu, na raspolaganju su vam Vologodska zrakoplovna kompanija i njezin Jak-40 s 40 sjedala (proizvodio se od 1966. do 1981.). Navodi se da putnici pri polijetanju dobivaju fine čokoladice i lizalice. I sve to za samo 6000 rubalja (otprilike 76 eura) u jednom smjeru.

Jak-40 Vologdska zrakoplovna kompanija Vologdska zrakoplovna kompanija

Zrakoplovna kompanija Ižavia, pak, leti iz Iževska, Moskve, Sankt-Peterburga, Anape, Sočija i Simferopolja i natrag na iznimno rijetkom avionu Jak-42 (proizvodio se od 1980. do 2003.).

Jak-42 Anna Zvereva (CC BY-SA 2.0) Anna Zvereva (CC BY-SA 2.0)

I Tu-134 iz konstruktorskog biroa Tupoljev (proizvodio se od ranih 1960-ih do 1989.) još uvijek leti, i to zahvaljujući zrakoplovnoj kompaniji Kosmos. Jednom tjedno iz Arhangeljska leti u Amdermu 2 na arhipelagu Nova Zemlja. Cijena karte u jednom smjeru često je viša od 20 tisuća rubalja (otprilike 254 eura), ovisno o sezoni. Osim toga, dolazak u Amdermu nije dozvoljen svima - za to će vam biti potrebna posebna dozvola.

Na našem su se popisu našli i sovjetski vojni transportni avioni! An-26 (proizvodi se od 1973.) putnike prevozi iz Kostrome u Sankt-Peterburg i natrag.

An-26 Zrakoplovna kompanija Kostroma Zrakoplovna kompanija Kostroma

Čukotavia vrši lokalne letove na Čukotskom poluotoku na prethodniku aviona An-26 - An-24, koji se proizvodio od 1962. do 1979.

An-24 RV Marina Lisceva/TASS Marina Lisceva/TASS

Sibirsko lako zrakoplovstvo je jedina kompanija koja leti na bajkalski otok Oljhon na zadnjoj verziji aviona - An-28 (proizvodio se od 1983. do 1997.). Sasvim sigurno je to ekstremni turizam, ali i jedno predivno iskustvo!