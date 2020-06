VIDEO: Ruski strateški raketonosac probija "neprijateljsku" zonu PZO

Russia Beyond Hrvatska

Tijekom letačko-taktičkih vježbi avion je uvježbavao akciju proboja neprijateljske zone protuzračne obrane. Iako se radi o ozbiljnom zadatku, posada aviona je radila smireno i samouvjereno, a let je prošao jednako mirno kao i let putničkog aviona Airbus do Turske, barem je tako izgledalo sa strane.

Trening je održan u okviru provjere spremnosti zrakoplovne baze dalekoletne avijacije "Engels" kod Saratova za ljetno razdoblje obuke. Povjerenstvo koje je formiralo zapovjedništvo jedinice provjerilo je kvalitetu održavanja cjelokupne tehnike zrakoplovne baze, počevši od putničkih automobila pa sve do strateških bombardera, priopćilo je Ministarstvo obrane Rusije.