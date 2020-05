Utrka s američkim "Dragon": Rusija započela izgradnju svemirskog broda budućnosti - "Argo"

"Višekratni transportni svemirski sustavi" su započeli projekt izgradnje korpusa za prototip svemirskog broda budućnosti "Argo", prenio je internet portalu RIA Novosti predsjednik uprave ruske kompanije, Sergej Sopov.



"Potpisan je ugovor koji omogućava izradu kompozitnog korpusa za prototip svemirskog broda. U ovom trenutku se zajedno sa specijalistima kompanije-proizvođača radi na projektiranju i konstruiranju opreme koja će se koristiti za neposrednu realizaciju izrade korpusa letjelice" – rekao je glavni menadžer kompanije, a prenosi internet portal lenta.ru.



Sopov je napomenuo, da će kompozitni korpus prototipa svemirskog broda "Argo" biti napravljen u Njemačkoj, budući da Rusija u ovom trenutku nema odgovarajuću tehnologiju za njegovu izradu. Nakon prototipskog primjerka u planu je da se kompozitni korpus letjelice proizvodi na teritoriju Ruske Federacije.



"Na ovaj način, prototip korpusa letjelice će biti spreman, da uz dodatnu integraciju neophodne opreme, započne fazu zemaljskih ispitivanja u prvoj polovici 2021.godine" – ističe Sopov.



U rujnu 2019. godine internet portal RBK je došao do informacije da "Roskosmos" namjerava krenuti u finalnu realizaciju izrade višekratnog svemirskog transportnog broda "Argo", koji treba postati konkurent američkom pandanu "Dragon", kojeg proizvodi kompanija SpaceX.



Višekratni transportni svemirski brod "Argo" će dostavljati neophodan teret na Međunarodnu svemirsku stanicu. Njegove tehničke mogućnosti će omogućavati dostavu 2000 kg tereta do orbitalnog odredišta, ali i vraćanje i do 1000 kg tereta na Zemlju. Svemirski brod će se uglavnom sastojati od materijala na bazi kompozita. Čak 58% korpusa letjelice će biti izrađeno od ovog materijala. Prvo testiranje svemirskog transportnog broda "Argo" je planirano do kraja 2024. godine.