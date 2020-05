Najava uvođenja PZO/PRO sustava nove generacije S-500 "Prometej" izazvala potres na globalnoj sceni

Russia Beyond Hrvatska

Prema izjavi zamjenika ministra obrane RF Alekseja Krivoručka, ugovori koji su vezani za serijsku proizvodnju raketnih sustava PZO/PRO S-500 "Prometej" će se početi sklapati od 2025. godine. Na ovaj način će ruska vojska u dogledno vrijeme steći operativne sposobnosti za efikasnu borbu s ciljevima koji dolaze iz zračnog prostora (svemira), kao nijedna vojska na svijetu, prenosi internetski portal topwar.ru.

Prva generacija sustava protusvemirske obrane

Napominjemo da S-500 "Prometej" spada u raketne sustave PZO/PRO nove generacije, koji su u stanju odvojeno rješavati čitav spektar različitih zadataka kada je u pitanju borba protiv balističkih i aerodinamičkih ciljeva, uključujući balističke rakete srednjeg dometa, interkontinentalne balističke rakete, hiperzvučne krstareće rakete, niskoorbitalne satelite, bespilotne letjelice i standardne avione potencijalnog neprijatelja.

Prema mišljenju ruskih vojnih stručnjaka, S-500 "Prometej" će imati takve tehničko-taktičke karakteristike koje će ovaj sustav staviti u kategoriju oruđa za protusvemrisku obranu prve generacije. Dakle, on će moći presretati ciljeve koji dolaze iz svemira. Što se tiče efektivnog dometa rakete lansirane iz PZO/PRO sustava "Prometej", ona će moći presresti ciljeve na daljini 600 k/visini 200 km. Točnije, većina ciljeva za koje će biti zadužen ovaj sustav će se kretati u svemirskog prostranstvu (niska Zemljina orbita).

Američki vojni analitičar Dave Majumdar je za informativni portal The National Interest napisao da će S-500 biti u stanju istovremeno uništiti do 10 bojevih glava koje dolaze iz bližeg svemira (orbita). Po njegovom mišljenju, raketni sustav PZO/PRO nove generacije zajedno sa standardnim sustavima S-400 i S-300PM-2 će formirati integrirani sustav protuzračne obrane, koja na najefikasniji način može zaštititi ruski zračni prostor od različitih opasnosti.

Daljina, visina, superiorni radari

PZO/PRO S-500 "Prometej" će u svom sastavu imati najsuvremenije radarsko-opažačke kapacitete, koji će mu omogućiti detekciju ciljeva na ekstremno velikim daljinama. Novi tip akvizicijskog radara koji je namijenjen opremanju raketnog sustava nove generacije će za 150-200 km premašiti domet trenutog analoga koji koristi raketni sustav S-400 "Trijumf".

Upravo je ova činjenica izazvala ozbiljnu zabrinutost američke vojske, jer će, po svemu sudeći, nova generacija ruskih radara koji će biti vezani za PZO/PRO sustav obrane biti u stanju detektirati i tzv. "nevidljivu" kompnonentu RZ SAD-a koja se sastoji od letelica F-22, F-35 i B-2. Nedavno je i kineski vojni stručnjak informativnog portala Sina Zhou Hongxin napisao tekst u kojem je usporedio ruski PZO/PRO sustav nove generacije S-500 "Prometej" s američkim analogom Patriot Advanced Capability-3. Njegov osnovni zaključak u tom tekstu je da je ruski sustav jednostavno neuporediv sa svim poznatim PZO sustavima koji se trenutno proizvode u svijetu i da je jednostavno van svake konkurencije. Također, njegov kolega Liang Jianjun ne vidi u ovoj činjenici ništa čudno, jer se Rusija i SAD doktrinarno razlikuju kad je u pitanju razvoj i proizvodnja najsofisticiranijih tipova naoružanja. SAD najviše ulaže u razvoj napadačkog/ofenzivnog oružja, dok je SSSR, a nakon toga i Rusija, usmjerena na proizvodnju oružanih sustava koji se mogu klasificirati kao obrambeno naoružanje.

Kineski stručnjaci također smatraju da će S-500 biti u stanju obarati meteorite koji dolaze iz svemira. Efektivni domet sustava, točnije njegov doseg u visinu, kao i napredni sustav samonavođenja rakete, pretvorit će S-500 u najsavršenije oruđe protuzračne i proturaketne obrane na svijetu. Kada započene serijska proizvodnja ovog sustava, ruska vojska će u punom kapacitetu zaokružiti svoju granu zračno-svemirske obrane.

Na kraju, još jedna velika prednost PZO/PRO sustava S-500 "Prometej" je njegova cijena , koja će u svakom slučaju biti niža od američkog proturaketnog sustava THAAD, koji posjeduje znatno slabije tehničko-taktičke performanse i ograničen je na samo na borbu protiv raketa, dok je S-500 višenamjenski sustav koji se može upotrebiti protiv praktički svih aerodinamičkih i balističkih ciljeva. U ovom trenutku je još prerano govoriti o eventualnom eksportu ovih sustava (konfiguracija izvozne verzije S-500E), iako su ih mnogi u svijetu spremni već sada kupiti, bez obzira na eventualnu cijenu.

Kompleks PZO/PRO S-500 "Prometej" spada u novu generaciju protuzračnih sustava "zemlja-zrak". Radi se o univerzalnom sustavu velikog horizontalnog i vertikalnog dometa koji ima naglašene sposobnosti za proturaketnu obranu, točnije može presretati balističke rakete.

Ovaj sustav neće isključivo biti specijaliziran za presretanje balističkih ciljeva i satelita, čije se trajektorije nalaze na velikoj visini. On će pored toga imati sposobnost voditi borbu i protiv klasičnih zrakošlovnih ciljeva kakvi su avioni i helikopteri, gdje će mu posebna poslastica biti tzv. "nevidljivi" avioni. Dakle, radit će se o jednom univerzalnom sustavu koji će imati sposobnost boriti se protiv kompletnog spektra zračnih ciljeva, bez obzira na njihove brzinske karakteristike i putanju leta.

Prema informacijama iz dostupnih izvora, S-500 će imati domet do 600 kilometara i biti u stanju istovremeno napadati do deset balističkih hiperzvučnih ciljeva koji lete brzinom do sedam kilometara u sekundi.