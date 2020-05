Ruski autoriteti iz oblasti ratnog zrakoplovstva usporedili Su-57 i F-35 Lightning II (ANALIZA)

Russia Beyond Hrvatska

Problemi koji se javljaju pri nadzvučnim brzinama

U ekskluzivnom je intervjuu za medijsku kuću RT ruski vojni pilot višenamjenski lovački avion pete generacije Su-57 nazvao specifičnim avionom u cijelom svijetu, koji je u stanju primjenjivati raketno naoružanje prilikom različitih vrijednosti brzine leta i njegove visine. Ovu kvalitetu u konkretnom slučaju ne posjeduje jedan od glavnih konkurenata ovog aviona - američki višenamjenski lovac pete generacije F-35 Lightning II.

"Mnoge relevantne informacije koje su vezane za tehničko-taktičke karakteristike lovca Su-57 nalaze se u režimu stroge vojne tajne. Međutim, ja mogu slobodno reći da, što se tiče eksploatacije našeg aviona prilikom njegovog borbene primjene u različitim dijapazonima brzine i visine, tu jednostavno ne postoji ograničenje", rekao je za medijsku kuću RT zamjenik zapovjednika pilotažne akrogrupe "Striži", vojni pilot 1. klase Vladlen Rusanov.

Pilot je dodao da avion u režimu dopunskog izgaranja može ostvariti brzinu od 2,45 Ma. U bezforsažnom režimu leta on dostiže brzinu i do 2 Ma, točnije dva puta je brži od brzine zvuka. Istovremeno američki F-35 Lightning II ima veliki broj ograničenja kada je u pitanju let u nadzvučnom režimu rada.

O ovom problemu su nedavno pisali i američki mediji, konkretno internetski portal Defense News. Oni su u svom statusu naveli da lovac F-35 Lightning II (točnije verzije B i C) ima ozbiljnih problema prilikom leta na velikim visinama i pri nadzvučnoj brzini. Konkretno, dolazi do deformacije vertikalnih stabilizatora, a uslijed otpora stradava i specijalna obloga koja ovaj avion i čini nevidiljivim/steltnim.

"Amerikanci još nisu ostvarili rezultat da njihov avion (misli se na F-35 - op. ur.) ostvari brzinu koja je veća od 1,4 Ma. Kao ni da ostvari stabilne uvjete leta iznad te granice, što je od krucijalne važnosti za izvršavanje borbenih zadataka za koje je i namijenjen. U ovoj esencijalno važnoj sposobnosti ruski Su-57 bez ikakve sumnje ima značajnu prednosti nad američkim F-35", kategoričan je Rusanov.

Pilot je podvukao da je brzinski limit američkog lovca u koliziji s koncepcijom izvođenja moderne zračne bitke, što je osnovna karakteristika lovačkih aparata. On podrazumijeva operativnu detekciju neprijatelja na velikim daljinama, napad s maksimalno dopustive distance i izbjegavanje ulaska u zonu dometa neprijateljskih raketa. Kvaliteta brzine je jedan od ključnih čimbenika uspjeha u zračnoj bitki. Ona omogućuje avionu da brzo napusti zonu detekcije i izbjegne napad neprijateljskih raketa, kao i da poduzme određene defenzivne manevre. Konkretno, ove zadatke bi daleko efikasnije izvršio ruski Su-57 u odnosu na svog zapadnog konkurenta.

Prema riječima Rusanova, susret ova dva aviona na bliskim udaljenostima, točnije u zoni vidljivosti, ne može se isključiti. Međutim, ovakav scenarij je malo vjerojatan. Jednostavno, današnja kvaliteta raketnog naoružanja, avionike i sredstava radioelektronske borbe prilično smanjuje mogućnost ulaska u klasični dogfight.

Još jedna značajna prednost lovačkog aviona Su-57 u odnosu na američki analog je i sposobnost nošenja većeg borbenog tereta. Naime, ruski avion može ponijeti i do 10 tona zrakoplovnog ubojnog naoružanja različitog tipa, dok F-35 ima kapacitet za arsenal do 8 tona.

Pored toga, sama primjena raketnog naoružanja na zrakoplovu Su-57 se praktički ne može detektirati od strane neprijatelja. Ovakav učinak je rezultat specifične geometrijske konstrukcije letjelice i primijenjenih kompozitnih materijala, posebno na dijelu zrakoplova gdje se smješta naoružanje. To je posebno indikativno prilikom upotrebe raketa klase "zrak-zrak" kratkog dometa. Što se tiče raketa srednjeg i velikog dometa, one se lansiraju pomoću specijalnih katapulta.

"Ogromna prednost Su-57 je i veći kut pretraživanja glavne radarske stanice. On omogućava sigurniju uporabu raketa koje su opremljene samonavođenim bojevim glavama", ističe Rusanov. Kako je rekao sugovornik medijske kuće RT, na sadašnjim operativnim avionima pilot je dužan raketu navoditi u pravcu neprijatelja pomoću radarskog snopa. Ovo uvelike sprečava avion da prilikom procesa gađanja izvodi manevre.

Su-57 Sergej Bobiljov/TASS Sergej Bobiljov/TASS

Pilot koji upravlja lovcem Su-57 također mora navoditi raketu ka svom cilju, međutim, napredni radar mu omogućuje da izvodi otklon/manevre i do nekoliko desetaka kutnih stupnjeva od tzv. linije gađanja. Ovakve mogućnosti nema američki lovac pete generacije F-35, i prema riječima ruskog pilota, on je fiksiran za jednu poziciju sve vrijeme gađanja. On može napustiti zonu uništenja tek kada raketa dostigne zadani cilj.

Nesigurna eksploatacija?

Krajem travnja američki internet portal Defense News je objavio tekst koji se pozvao na izjavu informativne službe koordinacijskog centra koji je vezan za program razvoja američkog višenamjenskog lovca pete generacije F-35. Ovaj se koordinacijski centar nalazi pod jurisdikcijom Pentagona. Oni su tom prilikom rekli da je smanjeno maksimalno dozvoljno vrijeme prilikom leta na velikim brzinama. Razlog za ovu šokantnu informaciju je detekcija problema s vertikalnim stabilizatorima koji se pojavljuje prilikom dostizanja nadzvučnih brzina leta.

Kako navode novinari, Ministarstvo obrane SAD-a je odbilo ove avione postali na novi ciklus prepravki te je umjesto toga odlučilo jednostavno smanjiti njegove dozvoljene letno-eksploatacijske karakteristike.

"Eksploatacija lovca F-35 na nadzvučnim brzinama je nesigurna. Na ovim brzinama postoji velika mogućnost pojave oštećenja mehaničke prirode. Međutim, ja želim naglasiti da je ovaj defekt primijećen daleko ranije (još kada je testiran sam avion) i da se ništa nije uradilo da se on otkloni", rekao je za medijsku kuću RT pilot-instruktor, majstor sporta za akrobatsko letenje na mlaznim avionima i bojnik ZSS-a Andrej Krasnopjorov.

Ignoriranje ovog problema on objašnjava brzopletošću američke vojne industrije i SAD-a u želji da Rusiji ali i čitavom svijetu što prije demonstiraju moć i "apsolutnu tehničku superirornost" američke avijacije.

"Koncepcija lovca F-35 predviđa njegovu uporabu u zonama nadzvučne brzine, što uključuje: detekciju cilja, njegov zahvat, nanošenje udara i brzog izvlačenja na sigurnu lokaciju. Međutim, sada se poslije svega ovoga javlja opravdana sumnja da američki zrakoplov uopće može ispuniti ove zahtjeve", smatra ruski letački as.

Krasnopjorov dodaje da Ministarstvo obrane SAD-a na ovaj način želi izbjeći da de facto prizna brojne pogreške s kojima se suočava ovaj projekt. Pentagon želi zaštititi zrakoplovnu tvrtku Lockheed Martin čiji najnoviji (i preskupi, op. prev.) proizvod očito ne zadovoljava standarde punokrvnog lovca pete genercije.

F-35 U.S. Air Force photo/R. Nial Bradshaw - U.S. Air Force U.S. Air Force photo/R. Nial Bradshaw - U.S. Air Force

Učenje na američkim pogreškama

Zaslužni pilotski as general-bojnik Vladimir Popov je u razgovoru s novinarima medijske kuće RT rekao da F-35 u usporedbi sa Su-57 ima značajne nedostatke. I on je kao jedan od ključnih nedostataka naveo faktor brzine. Istovremeno, general Popov je dodao da američka letjelica ima i prilične kvalitete, posebno kada su u pitanju njezina avionika i kvaliteta obloge koja je čini nevidljivom.

"Mi i SAD imamo različite aviokonstruktorske škole, kao i generalni pogled na upotrebu avijacije. Ruski konstruktori su usmjereni na razvoj letjelice koju će karakterizirati visoke manevarske sposobnostni i velika brzina leta. Amerikanci su fokusirani na razvoj letjelice koja posjeduje sofisticiranu avioniku i visok stupanj nevidljivosti. Ovdje su oni ostvarili značajne uspjehe, iako kvaliteta materijala od kojeg je napravljen ruski avion, kao i blok njegove elektroničke opreme ne odstupjua mnogo od 'Amerikanca'", ističe Popov. Kako navodi stručnjak, još je rano da se da konačna ocjena kada je u pitanju uspješnost projekta američkog lovca pete generacije F-35. Međutim, na temelju dosadašnjih informacija čini se da Su-57 ima veći izgled za uspjeh od američkog lovca.

Slično gledište dijeli i osnivač portala Military Russia Dmitrij Kornjev. Analitičar je uvjeren da mi još nemamo sve podatke koje su neophodni za finalnu usporedbu aviona Su-57 i F-35. Stručnjak napominje da ruska letjelica još uvijek leti pomoću motora četvrte generacije AL-41F1. Novi motor ("izdelie 30") se i dalje nalazi u fazi testiranja. Prema riječima ruskog stručnjaka, zapadni lovac-bombarder "boluje" od nedostatka generalne pouzdanosti i nepredvidivosti softvera koji je osnova elektronske komponente ovog aviona.

"Koji avion će na kraju biti bolji, to može odlučiti samo realna zračna bitka. Nadamo se da će se dvoboj između Su-57 i F-35 dogoditi samo u obliku matematičkih simulacija. Oba aviona predstavljaju tehnološki izuzetno sofisticirane borbene strojeve. Glavna prednost ruskog borca leži u njegovoj mladosti, jer je očigledno da su naši konstruktori prilikom njegovog razvoja uspjeli detektirati sva negativna iskustva američkih kolega i na taj način sveli potencijal mogućih grešaka na minimum", ističe Kornjev.

Su-57 Dmitrij Žerdin Dmitrij Žerdin

Prema mišljenju stručnjaka, projekt F-35 je postao žrtva nezasitne ambicije SAD-a da napravi jedinstveni borbeni avion koji bi objedinio najveća tehnološka dostignuća kada je u pitanju zrakoplovna tehnika. Međutim, njegovi konstruktori su podcijenili svu složenost ovog zadatka te su napravili temeljne pogreške prilikom pravilnog odabira resursa za realizaciju ovog projekta.

"Zbog kronične potrebe za stalnim prepravljanjem i dorađivanja ove letjelice, u SAD-u je došlo do poremećaja isporuke ovog aviona za potrebe američke vojske. Nije baš jasno u kojem smjeru sve to ide: treba li i dalje ulagati novac u projekt modernizacije ovog aviona, krenuti u masovnu modernizaciju lovaca četvrte generacije ili ući u projekt razvoja potpuno nove borbene letjelice? Ruski specijalisti daleko trezvenije gledaju na ovu problematiku. Oni su uspjeli kompletirati avion kod koga su daleko bolje izbalansirane njegove ključne kvalitete, što na kraju rezultira povećanom borbenom učinkovitosti", rezimirao je Kornjev.

F-35 je američki avion pete generacije. Njegova proizvodnja je počela 2006. godine, a eksploatacija u operativnim jedinicama ratnog zrakoplovstva 2012. godine. Proizvodi se u tri varijante: standardna varijanta za ratno zrakoplovstvo SAD-a, varijanta sa skraćenim ili vertikalnim polijetanjem koja je razvijena za Korpus mornaričke pješadije i palubna varijanta za jedinice ratne mornarice.

Su-57 je ruski višenamjenski borbeni zrakoplov pete generacije, koji su razvili zrakoplovni inžinjeri OKB Suhoj. On je namijenjen izvršavanju ogromnog spektra zadataka koji se mogu postaviti ispred jedne zrakoplovne borbene platforme, kao što su ostvarivanje apsolutne zračne prevlasti iznad teritorija na kojem se izvode aktivna borbena djelovanja, uništavanje najrazličitijih kopnenih ciljeva i površinskih brodova koji su ojačani suvremenim protuzračnim borbenim sredstvima, operacije izviđanja i nadzora zračnog prostora na velikim udaljenostima, uništavanje zapovjedne infrastrukture neprijatelja itd.

Njegov prvi let je realiziran 2010. godine. Avion može doseći maksimalnu brzinu od 2600 km/h i ostvariti dolet i do 4300 km. Njegov napadno-navigacijski kompleks koji je ojačan moćnim radarom s antenskom faznom rešetkom može na daljinama od nekoliko stotina kilometara istovremeno pratiti do 30 različitih zračnih ciljeva. Tijekom njegovog pokusno-kontruktorskog razvoja napravljeno je 10 eksperimentalnih letjelica. U međuvremenu je letjelica prošla čitav kompleks složenih testiranja, uključujući tu i blok testiranja u zoni ratnih djelovanja koja su realizirana na sirijskom nebu.