VIDEO: Udarni ruski avion Il-38 proletio pored američkog nosača aviona "George Washington"

Prema pisanju internetskog portala RG, američki lovci su detektirali ruski avion Il-38 na daljini svega 30k m od broda, što u zračnim razmjerima ne znači praktički ništa. Tijekom operacije presretanja i praćenja ruskog aviona američki piloti su se ponašali profesionalno i nisu svojim manevrima ugrožavali rusku posadu.

Brodovi američke ratne mornarice su detektirali ruski avion na svega 30 km daljine, što je prema pomorskim mjerilima praktički "nadohvat ruke". Ovu udaljenost standardna supersonična protubrodska raketa može savladati za 15-ak sekundi, što ne ostavlja puno vremena za reakciju. Na videomaterijalu se može vidjeti da su Il-38 pratila tri lovačka aviona (2 F/A-18 Hornet + F-15) koji su poletjeli s nosača aviona "George Washington". Oni su bili naoružani uglavnom raketama klase zrak-zrak kratkog dometa koje su opremljene sverakursnim samonavođenim bojevim glavama. Sudeći po oznakama, dva lovca F/A-18 Hornet su poletjela s američkog nosača aviona, dok je F-15 doletio s aerodroma koji se nalazi na teritoriju Japana.

Il-38 je vojna varijanta putničkog aviona Il-18, koji je svoj prvi let izvršio još daleke 1961. On je tada bio opremljen nišansko-navigacijskim sustavom "Berkut". Glavni zadatak aviona Il-38 je patroliranje iznad teritorijalnih voda, duž ruskog priobalja, u potrazi za protivničkim podmornicama. Prema ideji njegovih konstruktora, ovaj avion je imao sposobnost otkrivanja neprijateljskog podvodnog cilja i njegovog uništavanja uporabom torpednog naoružanja. Međutim, još tada su uočeni ozbiljni nedostaci kod nišansko-navigacijskog sustava "Berkut", koji bio osposobljen samo za potragu za podmornicama. Američki ekvivalent R-3S Orion mogao se suprotstaviti i podmornicama i površinskim brodovima, kao i vršiti patroliranje i radarsko izviđanje na oceanu. Morala su proći desetljeća da bi se došlo do ozbiljnog paketa modernizacije za ovaj avion.

I konačno, početkom novog stoljeća predstavljena duboko modernizirana verzija aviona Il-38N "Novela", koja je poslije kompleksnih tehničkih ispitivanja ušla u naoružanje ruske vojske (od 2005. godine). Ona se sastoji od integracije potpuno novog napadno-navigacijskog sustava "Novela". Po riječima konstruktora, sustav "Novela" je u stanju otkriti zračne ciljeve na udaljenosti do 90 km, a nadvodne do 320 km. Pri tome sustav istodobno prati 32 cilja koji se nalaze iznad i ispod vode. Koristi se za vršenje radarskog monitoringa u tri zone (podvodnoj, površinskoj i zračnoj), kao i za usmjeravanje osobnog naoružanja, ali i ostalih zrakoplovno-pomorskih snaga na cilj. Sustav objedinjuje digitalno računalo s punktovima upravljanja za dva operatera. Punktovi su opremljeni LCD indikatorima, a punkt zapovjednika je opskrbljen velikim monitorom. Jedan modernizirani avion može obavljati zadatke na površini koja je četverostruko veća od prethodnog operativnog radijusa koji je pokrivao avion Il-38.