Ruski školsko-borbeni avion koji slovi za najbolji na svijetu pokazao svoj ubojni arsenal (FOTO)

Na fotografiji se vidi Jak-130 koji na šest podvjesnih točaka nosi četiri kontejnera ("saće") s nevođenim raketnim zrnima S-8 i S-13, kao i samonavođene rakete klase zrak-zrak R-73.

R-73 spada u raketu kratkog dometa, koja se po kodifikaciji NATO-a označava kao AA-11 "Archer" - "Strijelac". Njezina osnovna funkcija je borba protiv agilnih zračnih ciljeva u uvjetima bliske zračne bitke. Odlikuju je izuzetno širok kut zahvata, supermanevarbilnost i princip "ispali i zaboravi".

Konstruirana je po aerodinamičkoj koncepciji "patka". Pokreće je jednostupanjski motor na čvrsto gorivo. Na cilj se navodi pomoću pasivne infracrvene samonavođene bojeve glave koja je vrlo otporna na ometanje. Ova glava je toliko osjetljiva da cilj može zahvatiti na daljini od nekoliko desetaka kilometara.

Efektivni domet rakete R-73M je do 40 km. Cilj uništava visokoeksplozivnom šipkastom bojevom glavom težine 8 kg, koja ga rasjeca na dva ili više dijelova. Može koristiti različite tipove upaljača, od radarskog blizinskog do optičkog. Raketa je po svojim dimenzijama vrlo kompaktna. Njenzia dužina je oko 2900 mm, s maksimalnim rasponom krila od 510 mm. Njezin kalibar je 170 mm. Učinkovita je protiv zračnih ciljeva koji lete brzinom do 2500 km/h i koji istovremeno manevriraju pod opterećenjem 12 G. Raketa je sposobna prilikom leta izdržati opterećenje i do 40 G.

Što se tiče nevođenih raketnih zrna S-8 i S-13, ova ubojna sredstva su razvijena još za vrijeme SSSR-a. Radi se o vrlo efikasnom oružju, naročito kada su u pitanju jurišni bombarderi i helikopteri. Oružje je vrlo korisno u situaciji kada je potrebno velikim brojem projektila (plotun) naprosto "otpuhati" neprijateljski položaj. Projektili se proizvode u kalibrima 80 mm (S-8) i 122 mm (S-13). I to nije sve.

Na bazi ovih raketa ruska vojna industrija razvija visokoprecizne projektile koji će nositi oznake "Bronebojščik" i "Monolit". Rakete će biti navođene i imat će još ubojitije bojeve glave. Ovakvu vrstu naoružanja će u narednim godinama zasigurno dobiti gotovo svi borbeni avioni i helikopteri ruske vojske (taktička avijacija), uključujući i Jak-130.

Jak-130 (NATO "Mitten" - hrv. "Rukavica") je zrakoplov s dva člana posade, namijenjen za školovanje i obuku pilota. Sekundarna namjena su mu borbeni zadaci. Ima posebne mogućnosti za borbenu obuku, preuzimanjem karakteristika leta konkretnih borbenih zrakoplova, čime se ukupni troškovi školovanja pilota umanjuju. Za tu se potrebu ovi zrakoplovi softverski nadograđuju da bi kod pilota-učenika u potpunosti stvorili dojam da leti na zrakoplovu 4+/4++ generacije, pa čak i 5. generacije, kao što je Suhoj Su-57. Zrakoplov je koncipiran tako da veoma kvalitetno obuhvaća obuku mladog pilota u svim segmentima letenja kao što su: polijetanje i slijetanje, navigacija, izvođenje složenih manevara, razvijanje vještine upravljanja u ekstremnim uvjetima letenja, postupci u slučaju propusta i pogrešaka pilota, taktičke radnje prilikom izvođenja različitih modaliteta borbenih misija, upotreba sustava oružja, i čitav spektar ostalih radnji koji su specifične za zrakoplove 4. i 5. generacije.

Pored bloka koji je namijenjen obuci pilota, ovaj zrakoplov može obavljati i borbene misije, koje se uglavnom sastoje iz zadaća neposredne vatrene potpore kopnenim trupama na zemlji i posebno izviđačkih zadataka, noseći borbeni teret do 3000 kg.

Razvoj ovog zrakoplova je počeo 1991. godine, a prvi let je obavljen 26. travnja 1996. godine. 2005. godine je pobijedio na natječaju za zrakoplov Ruskog ratnog zrakoplovstva za obuku, a prvi njegovi primjerci uvedeni su u operativnu uporabu 2009. godine. Rusko ratno zrakoplovstvo raspolaže sa 130+ ovih aparata. Planira se proizvodnja 250 jedinica za potrebe Ruskog ratnog zrakoplovstva, a na svjetskom tržištu ukupna potražnja zrakoplova Jak-130 je oko 2500 jedinica, s tendencijom daljnjeg rasta poslije ovakvih rezultata. Za jedan Jak-130 treba izdvojiti 15 milijuna američkih dolara, što je u odnosu na zapadnu konkurenciju znatno povoljnija cijena. Naime, za jedan zrakoplov kao što je, primjerice, britanski BAE Systems Hawk T2, mogu se kupiti čak dva Jaka, a kao što vidimo, ruski zrakoplov je u letnim parametrima znatno bolji od svog suparnika.