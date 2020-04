Ruski medij ekskluzivno prikazao do sada neviđene kadrove raketnog sustava S-350 "Vitez" (VIDEO)

Russia Beyond

U okviru kompleksa se nalaze stroj borbenog upravljanja (MBU), pasivna radarska postaja, dvije samohodne lansirne jedinice (PU), višenamjenski radar i radar za otkrivanje ciljeva na velikim visinama.

Jedan divizion raketnog sustava S-350 "Vitez" se sastoji od devet ljudi. Za njegov prelazak iz marševskog u borbeni položaj potrebno je svega pet minuta. Tom se prilikom kompletan proces prevođenja borbene tehnike realizira s ljudstvom koje se sve vrijeme nalazi u svojim vozilima. Sada više nema potrebe da dijelovi raketnih posada moraju biti izvan vozila. Svime se upravlja iz strojeva.

Na videomaterijalu se sva tehnika od koje se sastoji jedan divizion raketnih sustava S-350 "Vitez" nalazi jedna do druge (ovo je dio diviziona, koji u svom sastavu može imati i do 8 lansirnih jedinica, op. prev.). Međutim, u stvarnosti se kompletna vatrena pozicija formira na daleko većoj površini. Primjerice, samohodne lansirne jedinice se mogu nalaziti 5 km daleko od punkta borbenog upravljanja, a višenamjenska radarska postaja na daljini do 2 km.

Radarska antena koja je dio višenamjenskog radara okreće se velikom brzinom i u stanju je otkriti zračne ciljeve na udaljenosti do 300 km. Svaki ovaj stroj može pratiti do 8 ciljeva i na njih navoditi 16 raketa. Stanica radi u centimetarskom dijapazonu, što joj omogućava da prilično pouzdano otkrije i pozicionira zračne ciljeve izuzetno male refleksije kao što su krstareće rakete.

Njoj pomaže pasivni radar. Njegova antena se nalazi na sklopivom tornju koji podiže hidraulična dizalica. Ova antena je u stanju otkriti izvor elektronskog ometanja i odrediti njegovu točnu lokaciju. Ukoliko u borbi neprijatelj pokuša "omesti" PZO sustav S-350 "Vitez", pasivna radarska postaja odmah "upija" signal, kao i izvor odakle je on došao, i po njemu izvodi kontraudar s velikim brojem raketa.

U specijaliziranoj emisiji televizijskog kanala "Zvijezda" prikazana je i unutrašnjost samohodnog punkta borbenog upravljanja formacijom ranga diviziona. Radi se o "mozgu" cijelog sustava. Kako je primijetio voditelj ove emisije, za razliku od sličnog punkta kakav se nalazi u sastavu diviziona S-400 "Trijumf", ovaj je značajno prostraniji i pregledniji. Njegova posada se sastoji od tri čovjeka. Za centralnim monitorom se nalazi zapovjednik raketnog diviziona. Desno od njega sjedi operator upravljanja, koji rukovodi radarskom komponentom diviziona, dok se lijevo od njega nalazi operator koji upravlja lansirnim borbenim jedinicama unutar diviziona i vrši opaljenje raketa.

U emisiji je prikazan i segment vježbe koji predviđa obranu od masovnog udara potencijalnog neprijatelja (tzv. "Napad u obliku zvijezde"). Tom prilikom neprijatelj izvodi napad velikim brojem vođenog zrakoplovnog naoružanja klase "zrak-zemlja" iz praktički svih smjerova. Operatori tom prilikom moraju detektirati i presresti 24 opasna cilja. To su uglavnom bile imitacije borbenih zrakoplova F-16 koje su se nalazile na visini od 5000 metara. Elektronska opaljenja su prošla uspješno. Svi ciljevi su bili uništeni.

Ovdje je važno istaknuti da ako neprijateljaski avion uspije pravovremenim ulaskom u oštar manevar izbjeći prvu raketu, odmah za njom stiže i druga, koja zajamčeno uništava svoj cilj. Tom prilikom cijeli kompleks radi u automatskom režimu rada i sam bira koliko mu je raketa potrebno za svaki od "zahvaćenih" ciljeva. Od trenutka detekcije cilja pa do njegovog uništenja u prosjeku je potrebno da prođe maksimalno 20 sekundi.

Vrlo je važno napomenuti da je zapovjednik punkt moguće funkcionalno uvezati s raketnim sustavima velikog i kratkog dometa: S-400 "Trijumf" i Pancir-S1. Još jedan važan element raketnog sustava S-350 "Vitez" je sposobnost objedinjavanja nekoliko vidova različitih sustava PZO u jedan jedinstveni sustav, koji je postavljen po dubini fronta u obliku ešalonirane obrane.

S-350 "Vitez" predstavlja raketni sustav srednjeg dometa, koji spada i oruđa nove generacije. Razvio ga je čuveni koncern "Almaz-Antej". Upotrebljava se za borbu protiv širokog spektra zračnih objekata na daljinama do 60 km. Pri tome raketa može oboriti cilj koji se kreće na visini do 30 km. Sustav se može jednako učinkovito koristiti protiv aerodinamičkih, ali i balističkih ciljeva. Jedna lansirna jedinica raketnog sustava S-350 "Vitjaz" je naoružana s 12 raketa (9M100 i 9M96) kratkog i srednjeg dometa. Treba napomenuti da su ruski konstruktori za ovaj sustav razvili i raketu 9M96E2 koja ima dvostruko veći domet po udaljenosti od standardnih raketa. Njen maksimalni domet dostiže 120 km. U planu je da ovaj sustav zamijeni bazične verzije sustava BUK i S-300 koji se nalaze u naoružanju ruske vojske.

Ruska Zračno-svemirska vojska će u razdoblju od 2021. do 2027. godine primiti 12 diviziona novog raketnog PZO sustava S-350 "Vitez". Ovakve projekcije je iznio načelnik ruske Vojne Akademije na kojoj se školuju časnici ZSS-a (im. G. K. Žukova), general-potpukovnik Vladimir Ljaporov. Oko 12 diviziona će biti raspoređeno u pet raketnih pukovnija za protuzrakoplovnu obranu koje se nalaze u različitim vojnim okruzima.