"Buši nosače aviona": Američki mediji ocijenili rusku raketu "Cirkon"

Russia Beyond

Ruske hiperzvučne protubrodske rakete "Cirkon" predstavljaju ozbiljnu opasnost za svaku flotu, iako nemaju nuklearnu bojevu glavu, piše The National Interest.

Američki list prije svega ističe brzinu koju razvijaju ove rakete. "Cirkon" leti brzinom od pet mahova (pet puta brže od zvuka - op. ur.). Po ovom pokazatelju će biti bolji od suvremenih ruskih protubrodskih raketa "Oniks". Štoviše, ruski vojni stručnjaci priopćavaju da će "Cirkon" letjeti brzinom od cijelih devet mahova.

"Brzina leta veća od pet mahova daje toliko kinetičke energije da će čak i bojeva glava napunjena običnim betonom prilikom sudara sa zemljom izazvati moćnu eksploziju, a na nosaču aviona napraviti rupu", ističe autor članka.

List podsjeća da je krajnje teško zaštititi se od hipersoničnog oružja zbog velikih manevarskih mogućnosti raketa.

"To je isto kao kad bismo metkom gađali metak", navodi se u publikaciji.

The National Interest također skreće pozornost da će raketama "Cirkon" biti naoružane najnovije ruske podmornice projekta "Jasen". Njih je ranije američki časopis okarakterizirao kao podmornice koje predstavljaju najveću opasnost za američku flotu. One mogu nekoliko mjeseci provesti pod vodom potpuno nezamijećene. Za kombinaciju "Cirkona" i "Jasena" autor članka kaže da je to "tihi ubojica".

"Cirkon" je hiperzvučna raketa čiji će domet iznositi tisuću kilometara. Očekuje se da će njome biti naoružane i podmornice i brodovi ruske ratne mornarice.

Projekt "Jasen" je serija ruskih višenamjenskih podmornica četvrte generacije. Glavna podmornica ovog projekta je "Severodvinsk". Ona se u arsenalu ruske ratne mornarice pojavila 2014. godine. U jesen ove godine očekuje se primopredaja podmornice "Kazanj", napravljene po moderniziranom projektu "Jasen-M". U okviru te serije ruska mornarica treba dobiti i podmornice "Novosibirsk", "Krasnojarsk", "Arhangelsk", "Perm" i "Uljanovsk", i još dva broda.