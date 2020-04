Rusija uskoro lansira raketu "Cirkon" s nuklearne podmornice, ali i iz PRO sustava S-500 "Prometej"?

Hiperzvučne rakete "Cirkon" će biti testirane na napadnim nuklearnim podmornica klase 885 "Jasenj", prenijeli su ruski mediji pozivajući se na izvore iz vojno-industrijskog kompleksa. Prema tim navodima raketa će biti lansirana u podvodnim uvjetima (ispod površine vode).



"Kao dio tekućeg testiranja pomorske verzije raketnog sustava "Cirkon", planirano je lansiranje hiperzvučne rakete iz podmornice "Sjeverodvinsk" koje će se nalaziti u podvodnom režimu kretanja", istaknuo je izvor. Prvobitno je planirano da se ova raketa lansira s modernizirane podmornice klase 885M (Jasenj-M) koja nosi oznaku "Kazanj", međutim uslijed produženog testiranja njenih mogućnosti ovaj plan je izmenjen.



Točni termini probnih lansiranja ovih raketa tek će biti precizirani. Prema izvoru koji dolazi iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, ove godine su planirana 3-4 probna lansiranja iz akvatorija Barentsovog mora s raketne fregate "Admiral Gorškov", nakon čega bi se prešlo na podvodna testiranja iz podmornice "Sjeverodvinsk".



U međuvremenu je objavljena informacija o prvom probnom lansiranju rakete "Cirkon" s raketne fregate klase 22350 "Admiral Gorškov". Lansiranje je izvedeno početkom ove godine, u siječnju iz akvatorija Barentsovog mora. Tom prilikom je priopćeno da se gađani zemaljski cilj nalazio na vojnom poligonu u Sjevernom Uralu. Raketa je uspješno savladala udaljenost od 500 km i pogodila svoj cilj.

Što je u stvari raketa "Cirkon"?

Isječak iz videozapisa

Rusija je prva država u svijetu koja je krenula u proizvodnju krstarećeg vođenog oružja koje na svojoj putanju može dosegnuti brzine veće od 2500 m/s (osam puta veće od brzine zvuka).



"Raketa "Cirkon" je u osnovi savršeno oružje, koje će u sljedećem desetljeću biti neuhvatljivo za sustave PZO/PRO koji su dio globalnog sustava obrane. Npr., vrijeme reagiranja najnaprednijeg američkog sustava protuzračne obrane "Aegis" od trenutka detekcije pa do lansiranja rakete-presretača iznosi osam sekundi. To vrijeme je jednostavno nedovoljno kada je u pitanju hiperzvučna raketa "Cirkon", koja je u stanju u vrlo kratkom vremenskom opsegu jednostavno preletjeti efektivni domet ovih sustava i uništiti svoj cilj" rekao je vojni analitičar Dmitrij Safonov za Russia Beyond.



U ovom trenutkuu raketa se u osnovi testira kao protubrodsko oružje. Međutim, zahvaljujući svojoj univerzalnosti¹ ova raketa se uz male modifikacije može naći u naoružanju i ostalih sustava, koji se nalaze na različitim platformama i koji imaju različite zadatke.

Raketa "Cirkon" kao protuzračno oružje?

Prema različitim procjenama koje dolaze iz ruske vojske, nakon bloka testiranja koja se izvode na pomorskim borbenim platformama ova tehnologija bi se mogla primijeniti i na perspektivnom PZO/PRO raketnom sustavu S-500 "Prometej".



Raketni inženjeri koji sudjeluju u razvoju projekta "Cirkon" moraju osposobiti ove rakete za presretanje balističkih ciljeva na visinama koji se nalaze u niskoj zemljinoj orbiti (100km+). Kodno ime rakete koja će se razvijati na hiperzvučnoj tehnologiji nosi oznaku 40N6.



Fundamentalna razlika između protubrodske i proturaketne verzije sustava "Cirkon" se nalazi u sustavu za vođenja rakete, točnije njenoj samonavođenoj bojevoj glavi. Nova samonavođena bojeva glava koja se specijalno razvija za rakete 40N6 će omogućiti nezavisno pretraživanje prostora i lociranje cilja koji dolazi praktički iz svemira, njegovo "zaključavanje" i presretanje, s vrlo visokim parametrima preciznosti. Prilikom djelovanja, veza sa zemaljskim radarskim postajama neće biti od vitalne važnosti. Perpsektivna bojeva glava će omogućiti raketi da učinkovito riješava svoje zadatake i izvan zone koje pokrivaju radarsko-promatrački i ciljnički radari koji se nalaze u sastavu perspektivnog raketnog kompleksa S-500 "Prometej".



¹ 20. veljače prošle godine predsjednik Ruske Federacije, Vladimir Putin, prilikom obraćanja Federalnom parlamentu rekao, da će nova hiperzvučna raketa "Cirkon" letjeti brže od 9 Macha prilikom čega će moći napasti ciljeve na udaljenostima do 1000 kilometara. Pretpostavlja se da će ovim tipom rakete biti naoružani površinski ratni brodovi i podmornice, kako oni u budućnosti, tako i oni koji se već nalaze u operativnoj funkciji. Treba napomenuti i da je ruski predsjednik krajem prošle godine po prvi put spomenuo mogućnost razvoja i kopnene verzije hiperzvučnog raketnog sustava "Cirkon". Prema različitim informacijama dužina rakete će iznositi 8-10 metara, dok će težina bojeve glave dosegnuti 400 kg.