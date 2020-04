Ruska vojska ubrzano modernizira flotu strateških transportera velike nosivosti An-124-400 "Ruslan"

Ovo je internetskom portalu RIA Novosti prenio neimenovani izvor iz ruske zrakoplovne industrije, koji je naglasio da se radi o modernizaciji teških zrakoplovnih transportera An-124-400 "Ruslan". On tom prilikom nije iznio nikakve dodatne detalje koji su vezani za vrijeme do kada bi ovi avioni trebali ući u postrojbe ZSS-a.

Prema pisanju ruskog internetskog portala RG, još je 2017. godine bilo riječi o projektu modernizacije za strateški vojno-tansportni avion An-124-400 "Ruslan". Kompletan paket modernizacije bi se zasnivao na komponentama domaćeg porijekla. Obnovljeni avion bi dobio novu radioelektronsku opremu, kao i osnovni sustavi i agregati koji su dio ove letjelice. Opseg i kvaliteta ovih radova produžili bi rok eksploatacije teških transportera do kraja petog desetljeća ovog stoljeća.

Smatra se da su do sada tri aviona An-124-400 "Ruslan" prošla etapu kapitalnog remonta i modernizacije. Ovi programi su uspješno završeni, a obnovljene letjelice su prošle godine isporučene jedinice ZSS-a. Cijeli program modernizacije je realiziran u zrakoplovnoj tvornici koja se nalazi u Uljanovsku.

An-124-100 predstavlja sovjetski/ruski teški transporter velikog doleta koji spada u transportne letjelice četvrte generacije. Njegova eksploatacija je počela u siječnju 1987. godine. Do sada je proizvedeno ukupno 55 ovih letjelica. Procjene su da jedna letjelica košta oko 300 milijuna američkih dolara.

Njegove dimenzije su impresivne. Letjelica je dugačka 69 metara s rasponom krila od 73 metra. Težina praznog aviona iznosi 178 tona, dok s teretom i punim rezervoarima goriva može doseći 392 tone. Maksimalna nosivost aviona je 120 tona. Pokreću ga četiri marševska dvoprotočna turbomlazna motora D-18T koji generiraju snagu od 229,85 kN. S maksimalnim teretom avion je u stanju preletjeti 4800 km. Avion posjeduje teretni dio zapremine 1050 kubičnih metara. Radi boljeg razumijevanja dimenzija teretnog dijela, dovoljno je reći da je dugačak 36,5 metara i širok 6,4 metra. Visina od poda do stropa iznosi 4,4 metra.

Ruska zrakoplovna industrija radi na projektu razvoja superteškog transportera strateške namjene

U posljednje vrijeme se mogu čuti informacije da ruski vojno-industrijski kompleks radi na izradi projekta još većeg aviona, koji će se, sudeći po planiranim tehničko-taktičkim karakteristikama, moći prozvati supertransporterom. Prije svega, značajno je povećana njegova nosivost koja bi po projektu trebala porasti za čitavih 60 tona. An-124 može podići teret do 120 tona, dok će perspektivna letjelica (šifra "Slon") moći ponijeti čitavih 180 tona. Teretni odjel koji je do sada imao volumen od 1050 kubičnih metara bit će značajno proširen, a na njegovom stropu će se naći nekoliko šina za dizalice za utovar i istovar tereta težine do 30 tona. Iznad teretnog odjela će se nalaziti dio za prijevoz putnika kapaciteta do 100 ljudi.