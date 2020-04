Ruski stručnjaci razvili pancirni metak za nečujno gađanje

Russia Beyond

Ovo je priopćila služba za odnose s javnošću Rosteha. Metak kalibra devet milimetara, sa smanjenom brzinom, u stanju je probiti pancirni prsluk druge klase zaštite. Naglasak je pritom stavljen na neprimjetno gađanje.

U ovom trenuktu streljivo za nečujno gađanje ne može probiti pancirni prsluk druge klase zaštite zbog nedovoljne brzine leta metka, od oko 200 do 290 metara u sekundi. Meci koji lete brzinom 400 metara u sekundi u stanju su probiti pancirni prsluk, no oni to ne mogu učiniti nečujno.

Nova razrada ruskih stručnjaka predstavlja spoj nečujnosti i povećane probojnosti. Stručnjaci su tijekom rada unaprijedili metak tako što su mu povećali masu i napravili oštricu na prednjem presjeku jezgre. Na taj je način postignuto nečujno gađanje i sačuvana visoka probojnost.

Metak je razvijen za pištolj "Udav" i patentiran je.