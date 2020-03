U Rusiji se pojavila privatna klinika za borbu protiv koronavirusa. Kako funkcionira?

Obuka liječnika i promjene u bolnici

Moskovska bolnica "Medsi" od 1. travnja počinje primati oboljele od koronavirusa.

Prošli je tjedan bolnica otkazala sve planirane hospitalizacije, a svi su pacijenti poslani u druge klinike, kaže glavna liječnica klinike Tatjana Šapovalenko.

U samoj se bolnici grade komore koje dijele prostorije na "čiste" i "nečiste" zone, kaže glavna liječnica.

"Čiste zone" su one u kojima osoblje može boraviti bez zaštitne opreme. "Nečiste zone" su one u kojima će se nalaziti zaraženi pacijenti i u kojima će osoblje morati koristiti zaštitnu opremu. U "nečistim" će se zonama koristiti posebna dezinfekcijska sredstva i UV zračenje zraka", pojašnjava Šapovalenko.

Bolnica također hitro kupuje dodatnu opremu, uključujući uređaje za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (koji zasićuju krv kisikom kod akutnog respiratornog zatajenja). Prema Šapovalenko, uređaji za umjetnu ventilaciju pluća nisu najhitniji - puno su važnije zadaće kupnja kreveta za intenzivnu njegu, nadgledanje pacijenata i postavljanje kliničko-dijagnostičkog laboratorija.

"Respirator je neophodan uređaj, naravno, no on sam po sebi nije od velike pomoći. I zato kada netko kaže da će sebi kupiti respirator za vlastite potrebe, nemam snage to niti komentirati. To je čisti idiotizam", kaže liječnica.

Osim toga, liječnici koji rade u klinici prolaze obuku vezanu za sigurnosne mjere i poštivanje svih sanitarnih i epidemioloških mjera i protokola liječenja oboljelih od koronavirusa kako se sami ne bi zarazili koronavirusom.

Bolnica će se 1. travnja otvoriti sa 100 kreveta, a za tjedan će se dana pojaviti još 20o kreveta. Ako bude potrebno, bolnica će na raspolaganju imati još 100 kreveta, uključujući 32 za intenzivnu njegu.

Dijagnoza i liječenje

Po riječima Šapovalenko, bolnica će slijediti sve službene kliničke preporuke za liječenje koronavirusa - u koje, primjerice, ulaze antivirusna terapija, antimalarijski lijekovi u određenim fazama i za određene simptome bolesti, kao i terapija antibioticima.

Tatjana Vladimirovna Šapovalenko, glavna liječnica Kliničke bolnice MEDSI u Otradnom MEDSI

"Za blagi su oblik virusne infekcije, uključujući koronavirusnu infekciju, potrebni dovoljna količina tekućine i mirovanje, a za visoku temperaturu (višu od 38,5) antipiretici, po mogućnosti paracetamol. Kod teških oblika infekcije postoje posebni protokoli", objašnjava Šapovalenko.

Bolnica će sve testove na koronavirusnu infekciju slati državnim laboratorijima.

Tko se sve može liječiti u bolnici

Bolnica će primati pacijente u okviru programa obveznog (besplatnog) i dobrovoljnog (plaćenog) zdravstvenog osiguranja.

Pritom obvezno zdravstveno osiguranje pokriva samo blagi oblik bolesti.

"Nadalje će sve ovisiti od slučaja do slučaja", kaže Šapovalenko.

AP AP

Da bi u bolnicu došao besplatno, pacijent mora nazvati hitnu pomoć koja ga može poslati u privatnu bolnicu ako su sve ostale bolnice pune.

Ako se klijent želi liječiti uz plaćanje, trebat će nazvati bolnicu i prijaviti se na liječenje.

Po riječima Šapovalenko, bolnica će nuditi i "premium" i "superior" odjele.

Liječnica nije objasnila po čemu će se ti odjeli razlikovati od običnih i koliko će liječenje koštati.

Portal Russia Beyond je poslao bolnici zahtjev za informativnu specifikaciju troškova liječenja.

Redovi za dijagnostiku

U međuvremenu se 26. ožujka na malom trgu u centru Moskve ispred privatne klinike "Gemotest" postrojilo nekoliko desetaka ljudi. Svi su se pokušavali držati podalje jedan od drugog u strahu od zaraze. Klinika je otvorila svoja vrata u 11 sati, nudeći plaćeno testiranje na koronavirus. Sam test košta 1490 rubalja (19 dolara), a uzimanje biomaterijala 410 rubalja (5,23 dolara).

"Sve je dobro, mirno i brzo. Prvo uzimaju vaše podatke - bolje je nazvati unaprijed i registrirati se putem telefona da biste bili u sustavu po dolasku. Zatim platite, nakon čega vam u jednoj od soba uzimaju bris grla. Vidio sam barem dva postupka. Rezultati bi trebali stići za dva dana", kaže Aleksandar, jedan od klijenata klinike.

Aleksandr Avilov/Moskva Agency Aleksandr Avilov/Moskva Agency

Izvršna direktorica laboratorija Olga Abramovič kaže da laboratorij prima samo pacijente bez simptoma zaraze koronavirusom.

"Naravno, kod nas dolaze i ljudi koji već jesu bolesni, no ne primamo ih. To bi se tehnički moglo organizirati, no ograničava nas uredba Rospotrebnadzora", kaže Abramovič. Uredba dopušta testiranje na koronavirus samo za ljude koji su se vratili iz inozemstva u posljednjih mjesec dana i ljude koji ne pokazuju znakove bolesti.

"Gemotest" je testiranja na koronavirus počeo raditi od 27. ožujka u 11 podružnica u Moskvi i Podmoskovlju.

Sergej Vedjaškin/Moskva Agency Sergej Vedjaškin/Moskva Agency

Osim toga, testiranje na koronavirus se počelo provoditi u 50 centara laboratorijske službe "Helix" u Moskvi, Sankt-Peterburgu i Jekaterinburgu. Rok za dobivanje rezultata u oba laboratorija neće biti dulji od dva dana.

"Nemam simptoma i nisam niti u jednoj rizičnoj skupini, no planiram živjeti s roditeljima u Ufi dok god Moskva bude zatvorena. Bojim se da bih mogla biti asimptomatska nositeljica virusa, a ne želim širiti infekciju", kaže Karina, klijentica laboratorija, objašnjavajući svoje razloge za testiranje na koronavirus.