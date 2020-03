U Rusiji predstavljen lijek koji pomaže kod sekundarnih reakcija uzrokovanih koronavirusom

Russia Beyond Croatia

PhotoXpress

"Oslanjajući se na kinesko i francusko iskustvo Znanstveno-proizvodni centar ’Farmzaščita’ Federalne medicinsko-biološke agencije Rusije, sastavio je shemu liječenja infekcije koronavirusom na osnovu meflohina, preparata protiv malarije", javljeno je iz FMBA, a prenosi agencija RIA "Novosti".



Predloženo je da Ministarstvo zdravlja uvrsti preparat u metodičke preporuke za liječenje koronavirusa, dodano je u agenciji.



"Preparat s visokom učinkovitosti blokira citopatogeni efekt koronavirusa u stanicama i sprječava njegovu replikaciju, a imunosupresivno djelovanje meflohina sprječava aktivaciju upale kojom organizam reagira na virus. Dodavanje makrolidnih antibiotika i sintetičkih penicilina sprječava formiranje sekundarnog bakterijskog i virusnog sindroma i ujedno omogućava da se poveća koncentracija antivirusnog sredstva u krvnoj plazmi i plućima. To će omogućiti učinkovito liječenje pacijenata s različitim stupnjem infekcije", izjavila je direktorica FMBA, Veronika Skvorcova.

Doktorica bioloških znanosti Ancha Baranova usporedila je lijek s gutljajem vode za trkača na duge staze.



"Zamislite da mladić pretrči desetak kilometara. On će ju nekako pretrčati. Ako mu date vode, onda će to napraviti još brže. Mogao bi to napraviti i bez vode. Ako umirovljenik trči s hrpom kroničnih bolesti, tada će, prvo, puno teže trčati, a drugo, sigurno će mu trebati voda kako bi uopće mogao trčati. U ovom slučaju, ovaj lijek je voda koja će pomoći u prevladavanju udaljenosti", objasnila je Baranova.



Na bazi meflohina se radi i na stvaranju učinkovite i sigurnosne sheme poduzimanja preventivnih mjera.



U petak je agencija FMBA priopćila da su u Rusiji napravljeni eksperimentalni preparati za umjetnu ventilaciju pluća koji će osigurati istovremeno opsluživanje nekolicine pacijenata.



Predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije u Rusiji, Melita Vujnović složila se s pretpostavkom Ministarstva zdravstva Ruske Federacije, da će u svibnju širenje korona virusa u zemlji početi opadati.



Najnoviji podaci o situaciji vezanoj za COVID 19 u Rusiji i svijetu predstavljeni su na portalu stopkoronavirus.rf.