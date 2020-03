Ruski konvoj specijalne tehnike stigao u talijanski Bergamo

Russia Beyond Croatia

Ova tehnika može u samo sat vremena uništiti sve mikroorganizme na površini od oko 20 000 kvadratnih metara ili dekontaminirati 360 automobila.

Prema prvim, neslužbenim informacijama s terena, Ttalijani nisu baš navikli surađivati s vojskama koje se odlikuju visokim stupnjom organizacije i mobilnosti.

U samo 24 sata, Rusija je izvršila nesvakidašnji "desant" na Italiju, koji je na službenim internet portalima predstavljen kao "operativna grupa vojnih liječnika i specijalista iz oblasti virologije i epidemiologije, sa suvremenom opremom za dijagnostiku i dezinfekciju". Prema prvim procjenama ova interventna grupa ruske vojske će biti razmještena u gradu Bergamo (pokrajina Lombardija).



Uobičajena formulacija koje ide uz ovakav tip međunarodnog angažmana kada da su u pitanju pripadnici ruske vojske, izbjegnuta je iz diplomatskih razloga, budući da se u ovom trenutku ruske jedinice s jasno istaknutim obilježjima kreću kroz državu koja je članica NATO-a.



"Talijani su zadivljeni stupnjem organiziranosti naše zrakoplovne grupe. Naime, oni jednostavno nisu bili spremni u tako kratkom vremenskom roku prihvatiti toliki broj zrakoplova koji su stigli uz Rusije", napominje internet portal Komsomoljskaja pravda, pozivajući se na vojne izvore. "Talijanska vojska je malo drukčije organizirana, te svaka dva sata mogu pratiti tempo slijetanja i prijema jednog zrakoplova Il-76. Kada je sletio četvrti zrakoplov, zatražili su pauzu, kako bi se organizirali na aerodromu", - napominje izvor.



Odmah po slijetanju organiziran je sastanak s najvišim talijanskim vojnim i policijskim dužnosnicima. Ruska operativna grupa je brzo izvršila istovar tehnike, kao i njenu provjeru za dalje aktivnosti. Ukupno je do kraja dana pristiglo oko 22 jedinica specijalne borbene tehnike za suzbijanje epidemije.



"Kada smo rekli da smo dopremili tehniku koja u sat vremena može dezinficirati površinu od oko 20 000 kvadratnih metara, ili 360 automobila, domaćini su bili ugodno iznenađeni. U skladu s procjenom situacije dobili smo najteži zadatak, a to je likvidacija virusa u gradu Bergamo gdje je opća situacija vrlo teška.



Moskva je u Italiju prebacila oko 20 jedinica specijalne tehnike za borbu protiv epidemije koronavirusa. Jedan od glavnih elemenata je višenamjenski autonomni mobilni kompleks "Sič" koje je namijenjen za analizu biopatogenih materijala (agenasa), kao iza operativnu podršku jedinicama ABKO u izvanrednim uvjetima izazvanih agensima biološke prirode. On raspolaže visokosofisticiranim laboratorijima koji u vrlo kratkom vremenskom razdoblju mogu napraviti veliki broj testova. U zemlji se nalazi još 14 ovakvih sustava, tako da ovom dislokacijom dijela tehnike nije umanjena borbena sposobnost jedinica ABKO. Tu se nalaze i "sanitarni topovi" – tipa "Orlan" koji će čistiti kritične sektore gdje je otkriveno prisustvo koronavirusa.



Procjenjuje su da će ruska operativna grupa predvođena generalom Sergejom Kikotom (ukupno 22 vozila s više od 100 specijalista), formirati svoj stožer u gradu Bergamo (pokrajina Lombardija). Njihova zona odgovornosti će biti sam grad, ali i prigradska naselja. Grupa ruskih epidemiologa i pulmologa će se povezati sa svojim kolegama u centralnoj bolnici u Bergamu, a dio ove grupe će biti raspoređen i u specijalnoj bolnici koja je pod jurisdikcijom Alpskog korpusa talijanske vojske. Zadatak specijalista ABKO je organizacija operacije potpune dezinfekcije kompletne transportne tehnike koju koristi zdravstvena služba grada Bergamo, zatim širu okolicu oko zdravstvenih objekata uključujući i njihovu unutrašnjost, a također i vozila koja prevoze tijela preminulih pacijenata.