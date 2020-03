"Epidemiju mogu pobijediti samo totalitarni režimi": Što ruski liječnici kažu o koronavirusu?

Rusija se uvelike priprema za masovno širenje zaraze koronavirusom. Što o pandemiji misle ruski liječnici? Hoće li to dugo potrajati?

"To je laž, djeca se razbolijevaju" - Sergej Butrij, pedijatar bolnice "Klinika Svitanje", autor popularnog bloga "Bilješke dječjeg liječnika" na Instagramu

"COVID-19 traje duže od obične akutne respiratorne virusne infekcije, 2-3 tjedna, a ponekad se javljaju komplikacije u vidu jake pneumonije, i samo tada je potrebna intervencija liječnika, stacionar, umjetna ventilacija pluća i sve ostalo čega se vi bojite. Tu je pravilo jednostavno: ako ste primijetili da gubite dah, odmah se javite liječniku. Ne postoje učinkoviti lijekovi ili strategija koja može umanjiti rizik od problema s disanjem u slučaju zaraze novim koronavirusom.

Priča se da djeca uopće ne obolijevaju od koronavirusa i da ona nisu opasna za starije. To je laž, razbolijevaju se i ona, premda u blažem obliku i rjeđe. A ako se ima u vidu navika starijih da grle i ljube djecu i nediscipliniranost djece kada je riječ o higijeni, onda su djeca možda čak i opasnija za starije osobe nego odrasli. Ja bih sada preporučio da se maksimalno ograniče kontakti djece s bakama i djedovima, radi ovih drugih. Drugim riječima, sada se najmanje treba brinuti za djecu."

"U virusu nema ničega zanimljivog i strašnog" - Andrej Besedin, liječnik opće prakse moskovske klinike GMS

"Koronavirus će godinama koračati planetom, postat će sezonski i bit će ubrojan među klasične sezonske viruse. Braća ovog virusa čine oko 10% ukupnog broja infekcija gornjih dišnih puteva u sezoni populacije. Ali mi [zbog njih] nikoga ne šaljemo u karantenu. I COVID-19 je isto tako običan virus gornjih dišnih puteva. U njemu nema ničega zanimljivog i strašnog. Jest, veća je smrtnost starijih ljudi i teških bolesnika. Ali u onoj epidemiji koju smo vidjeli u Kini nema ničeg neobičnog. U Wuhanu, koji ima 20 milijuna stanovnika, zaraženo je manje od 100 000 ljudi. Kod 81% svih inficiranih ili praktički nema simptoma, ili su to blagi simptomi virusne respiratorne infekcije.

Osobno sumnjam u perspektivu stvaranja cjepiva protiv koronavirusa. Vrše se istraživanja. I Kina i SAD intenzivno rade na tome, ali nažalost nemamo nijedan potvrđeni rezultat da je napravljeno cjepivo protiv sličnih virusa istog podtipa. Zasad je to tehnički neizvedivo."

"Epidemiju mogu pobijediti samo totalitarni režimi" - Fjodor Katasonov, pedijatar, bloger

Lokalni medicinski radnik ispraća medicinskog radnika iz pokrajine Jiangsu, željeznička postaja Wuhan.

"Vjerojatno je prava borba s epidemijom moguća samo u totalitarnim režimima, gdje čovjeka možda ne strijeljaju zato što je zaražen (kao u lažnim vijestima o Sjevernoj Koreji), no mogu ga strijeljati za kršenje policijskog sata. Surovo organizirana Kina lako je prebrodila epidemiju: 3000 umrlih od 1,3 milijarde stanovnika - to je grandiozan uspjeh. Nisam siguran da se to isto može izvesti u liberalnim sustavima, gdje se više poštuju ljudska prava.

Kada je riječ o postotku letalnog ishoda, novi koronavirus je zasad opasniji od sezonske gripe kod svih osoba starijih od 10 godina. Ali kod pacijenata mlađih od 50 godina taj postotak je ipak manji od 1%. Vjerojatno će ti pokazatelji biti još niži kad prođe vrhunac širenja virusa i kad se pronađu nova sredstva za borbu protiv bolesti. Vjerojatno će se još više približiti pokazateljima sezonske gripe."

"Treba zatvoriti grad" - Denis Procenko, glavni liječnik moskovske bolnice u Komunarci, gdje se upućuju gotovo svi pacijenti kod kojih se sumnja na COVID-19



"Imamo pacijente starije od 65 godina, ali oni nisu u teškom stanju. U Moskvi nema nijednog pacijenta na umjetnoj ventilaciji pluća. Devet ljudi je na intenzivnoj njezi, ali ni oni nisu u kritičnom stanju.

Ne znamo kada će epidemija doći do vrhunca. Mi samo radimo svoj posao i tu se ništa ne mijenja. Sada je moderno kritizirati sustav zdravstva, ali mi imamo tim koji odlično radi. Liječnici me oduševljavaju. Rade prekovremeno, dolaze kao volonteri. Mediji trebaju prestati s histerijom. Panika samo smeta, zbog nje se ljudi bez razloga obraćaju poliklinikama, trošeći resurse.

Zdravi ljudi ne trebaju nositi maske, one ne pomažu. Naši liječnici koriste respiratore sa stupnjem zaštite 2FP i kostime koji potpuno štite tijelo. Takva maska bi na ulici samo izazvala histeriju. Jedna maska na licu ne može zaštititi čovjeka od zaraze. Samoizolacija je ono što ga može zaštititi. Kao liječnik ja sam za to da se grad zatvori. Samo je pitanje koliko bi to zatvaranje koštalo i gdje je granica te krajnje mjere."

