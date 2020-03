Sirija: Ruska vojna policija patrolira s vozilom koje na sebi ima "zagonetan" uređaj (FOTO)

Russia Beyond

Na internetu se pojavila specijalna verzija borbenog transportera na kotačima BTR-82A, koji koriste jedinice ruske vojne policije u Siriji. Naime, ovo je sredstvo u kombinaciji s drugim oklopnim vozilima ("Tigr" i "Tajfun") izvršilo ograničeno patroliranje na dijelu strateški važne komunikacije M-4, koja povezuje grad Alep s Latakijom.

Zanimljiv detalj na ovom vozilu predstavlja zagonetan uređaj koji je postavljen iza kupole s njegovim osnovnim naoružanjem. On se sastoji od masivnog kućišta na čijem vrhu se nalazi predmet u obliku antene. Pretpostavka je da se radi o senzoru koji detektira vatrene točke neprijatelja i usmjerava kupolu s naoružanjem u pravcu registrirane aktivnosti. Također, ovaj sustav može imati funkciju i u ometanju signala za daljinski upravljanu aktivaciju MTS koje može biti postavljeno na putu.

Ova aktivnost je urađena u suradnji s turskim vojnim kontingentom. Međutim, nije u potpunosti realizirana uslijed problema s terorističkim skupinama i dijela lokalnog stanovništva koje je blokiralo ovaj put.

BTR-82A predstavlja duboku modifikaciju oklopnog transportera BTR-80. Pokusni modeli ovog vozila su napravljeni 2009. godine. Četiri godine kasnije, oklopni transporter je usvojen u naoružanje ruske vojske. Masa vozila iznosi 15 400 kilograma. Ovaj transporter je sposoban prevoziti do 10 vojnika s punom borbenom opremom. Opremljen je dizelskim motorom koji generira 300 konjskih snaga. Zahvaljujući ovome, ali i oslanjanju na kotače, BTR-82A na cesti može postići brzinu i do 100 km/sat. Prilikom savladavanja vodenih prepreka "osamdesetdvojka" plovi brzinom do 9 km/sat. S punim rezervoarima ovaj oklopni transporter može savladati put u dužini 600 km.

Naoružan je automatskim topom 2A72 kal. 30 mm s kojim je spregnut mitraljez u kal. 7,62 mm. Maksimalna brzina paljbe koju ostvaruje ovaj top je oko 300 granata u minuti. Energija granate omogućuje učinkovitu borbu protiv žive sile neprijatelja na daljinama i do 4000 metara, kao i lakooklopljene borbene tehnike do 2000 metara. Pancirna potkalibarna granata "Kerner" u kal. 30x165 mm može probiti homogenu čeličnu ploču debljine 30 mm koja je naslonjena pod kutom od 60 stupnjeva, s daljine od 1000 metara. Modernizirane varijante ovog transportera mogu biti naoružane i protutenkovskim vođenim raketama "Kornet".

U Moskvi su se 5. ožujka sastali ruski predsjednik Vladimir Putin i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, a razgovarali su o reguliranju situacije u sirijskoj pokrajini Idlib.

Sastanak je završen donošenjem zajedničkog dokumenta koji sadrži tri točke: prekid vatre koji počinje u ponoć u noći između 5. i 6. ožujka, uspostavljanje sigurnosnog koridora u dužini od šest kilometara ka sjeveru i jugu od strateški važnog puta M-4 u Idlibu i zajedničke patrole dviju zemalja od 15. ožujka duž trase M-4, koja povezuje Latakiju i Alep.