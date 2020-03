Između bombardera Tu-142 i NATO lovca F-16AM uletio MiG-31 s dalekometnim raketama R-33 (VIDEO)

Russia Beyond

Glavno usmjerenje ruske zrakoplovne grupe (2xTu-142, 1xIl-78 i ?-MiG-31) bio je let iznad Arktičkog i Atlantskog oceana. Njegova ukupna dužina je iznosila gotovo 10 tisuća kilometara, što nije ostalo neprimijećeno od strane vojski NATO-a koje se nalaze na tom prostoru, prenose ruski mediji.

Ruski avioni su letjeli iznad Barentsovog i Norveškog mora, kao i Arktičkog i Atlantskog oceana. Njihova ruta je prolazila isključivo iznad neutralnih voda. Letjelice su prešle 10 tisuća kilometara, a let je ukupno trajao 13 sati.

Na različitim dijelovima etape ovu grupu ZSS su pratile zrakoplovne snage NATO-a (RZ Velike Britanije i RZ Norveške). U tom smislu je angažirano nekoliko vrsta lovačkih aparata kao što su Eurofigter Typhoon, F-16AM, ali i lovci pete generacije F-35 Lightning II.

Na videomaterijalu se može vidjeti kako je pilot lovca-presretača MiG-31 reagirao kada se njegov norveški kolega u avionu F-16AM previše približio protupodmorničkom, bombarderu Tu-142. On je uletio u međuprostor između dva zrakoplova i na taj način onemogućio "uljezu" da se još viže približi letjelici.

Ruski lovac je tom prilikom nosio četiri rakete velikog dometa R-33 (NATO - AA-9 Amos). Radi se o projektilima klase "zrak-zrak". Raketa R-33 je namijenjena za obaranje zračnih ciljeva na daljinama 150+ km, koji se kreću brzinom i do 3000 km/h. Njezino navođenje je kombinirano. U većem dijelu putanje raketa se navodi inercijalnim putem. U završnoj etapi leta cijelu operaciju upravljanja raketom preuzima aktivna radarska glava za samonavođenje, koja zahvaća cilj. Vjerojatnost pogotka jednom raketom na maksimalnom dometu iznosi 65%. Prilikom njezine primjene obično se upotrebljavaju dvije rakete koje se simultano lansiraju na isti cilj. Tada je vjerojatnost uništenja cilja gotovo 100%.

R-33 je jednostupanjska raketa, koja je dugačka 4,2 metara. Masa rakete dostiže 500 kg, dok kalibar njezine bojeve glave iznosi 380 mm. Efektivni domet se kreće u rasponu od 2,5 do 120 (160) km. Prilikom svog leta projektil razvija maksimalnu brzinu od 4,5 maha. Posjeduje rasprskavajuće-razornu bojevu glavu s velikim brojem fragmenata (šipke) težine 47 kilograma. Raketu pokreće motor na kruto gorivo. Modifikacije ove rakete mogu pogoditi cilj na daljini i do 300 km. Daljnju evoluciju ruskih raketa velikog dometa predstavljaju rakete R-37 (NATO klasifikacija AA-13 "Arrow"), kao i rakete KS-172 (NATO klasifikacija AAM-L) efektivnog dometa i do 400 km.