Putin odgovorio na pitanje tko bi bio ruski Elon Musk

Programer i poduzetnik Jevgenij Kasperski slovi za osobu koja bi mogla "parirati" Elonu Musku.



U intervjuu za novinsku agenciju TASS, predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, postavljeno je pitanje tko bi mogao biti ruski Elon Musk. On je svjetskog stručnjaka za informacijsku sigurnost, Jevgenija Kasperskog usporedio s američkim inovatorom.

"Mi imamo Kasperskog. Ja mislim da on u svom području ni malo ne zaostaje. Kada ne bi bilo pritiska i umjetnog obuzdavanja konkurencije, bilo bi još bolje. On je jedan od lidera, u svakom slučaju. To je ono što mi prvo pada na pamet", rekao je ruski predsjednik.



Iako je s radom prvog čovjeka kompanije SpaceX upoznat, ruskom predsjedniku, kako se ispostavilo nije bilo poznato da društvenim mrežama odavno kruži izraz "Kako ti se ovo sviđa, Elone Musk", vezan za bizarne ruske svakodnevne inovacije.



Jevgenij Kasperski je ruski programer i poduzetnik. On je jedan od osnivača i prvi čovjek tvrtke Kaspersky Lab. Ova međunarodna kompanija bavi se IT sigurnošću, a svoje tehnologije prodaje u 200 zemalja u svijetu. Kasperski je 2008. godine bio laureat Državne nagrade u području znanosti i tehnologije.

Govoreći o uspjesima ruskih pronalazača Putin je naveo grupu mladih ljudi koji su stvorili balističku raketu Iskander. "To je vrsta našeg suvremenog naoružanja kojim se ponosimo, najbolje na svijetu", rekao je ruski predsjednik, ističući da mladi ljudi u Rusiji imaju mogućnosti profesionalno se ostvariti.



Putin, koji je ranije govorio da mu se sviđaju električni automobili, budući da nema ispušnih plinova u sredinama u kojima živi puno ljudi, kao i da su učinkoviti, okretni i brzi, upitan je li bi vozio automobil proizveden u Muskovoj kompaniji.



"Zašto da ne, mi smo otvoreni, kupujemo i prodajemo. Kupujemo ono što nam treba, prodajemo ono što nam se isplati. Nema tu ništa posebno. Što mislite, da ćemo se voziti u zaprežnim kolima? Ne, odavno se ne vozimo u zaprežnim kolima. Ili na tenkovima? Doduše, tenkovi su dobri.", našalio se Putin.