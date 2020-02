Udarni dron S-70 "Ohotnik" bit će "načičkan" novom generacijom bombi i raketa mase 50-100 kilograma

Russia Beyond

Ovo je ruskim medijima priopćio prvi čovjek korporacije Boris Obnosov. On je rekao da se rad na projektima razvoja nove generacije streljiva koj3 je namijenjeno naoružavanju udarno-izviđačkog drona "Ohotnik" odvija punim intenzitetom. Cijela aktivnost se realizira u bliskoj suradnji s proizvođačima ove letjelice. Za sada nema podataka o konkretnim nazivima ovih projekata, kao i nekim osnovnim tehničko-taktičkim parametrima koji će karakterizirati novo streljivo.

S-70 "Ohotnik" će, prema procjenama, dostizati masu do 25 tona, što je npr. dvostruko više od taktičkog lovca četvrte generacije MiG-29. Moći će ostvariti dozvučnu brzinu leta koja će iznositi oko 920 km/h. S-70 će moći preletjeti 3500-6000 km i doseći visinu (plafon leta) od 10 000+ metara. Odatle će visokopreciznim oružjem moći uništavati neprijateljske kopnene ciljeve i vršiti operacije zračnog izviđanja. Procjene su da će "Ohotnik" biti u stanju ponijeti srednju do veliku količinu ubojnog tereta koja se kreće u rasponu od 2,0 do 8,0 tona.

Prošle je godine ruska bespilotna letjelica "Ohotnik" uspješno realizirala eksperimentalne letove bez obzira na doba dana ili meteorološke uvjete. Ona će imati sposobnost djelovati potpuno samostalno ili u koordinaciji s lovačkim avionima pete generacije Su-57¹, kao i s ostalim letjelicama slične namjene.

Dron će biti napravljen po tehnologiji koja će mu osigurati malu radarsku reflektivnost-vidljivost. Osnovna konstruktorska baza za izradu ove letjelice je koncepcija tzv. "letećeg krila". Ubojno naoružanje će nositi u unutarnjim borbenim spremnicima, slično kao kod lovaca 5. generacije. Korpus bespilotnog aparata će biti napravljen od kompozitnih materijala.

1 Američki vojni stručnjaci su suglasni da će se ruski S-70 "Ohotnik" moći upariti s lovačkim avionima Su-57. Njihova taktička formacija bi se mogla sastojati od 2-3 letjelice (kombinacija 1 Su-57 + 2 S-70). Naime, pilot na lovcu Su-57 bi imao kontrolu nad svojim "pomoćnicima" koje bi slao u visokorizičnu zonu zračnog prostora. Oni bi imali zadatak otvoriti "brešu" u neprijateljskog obrani i primiti prvi udar na sebe, što bi uvelike olakšalo djelovanja lovačke avijacije.