Zašto Airbus kopira Sovjete?

Postoji velika vjerojatnost da ćemo u skoroj budućnosti svi letjeti komercijalnim putničkim avionima potpuno drugačijim od letjelica na koje smo navikli. U ovom se trenutku aktivno radi na Airbusu čija se krila stapaju s trupom, a posjetitelji su 11. veljače na Singapurskom sajmu avijacije mogli vidjeti dva metra dugačak demonstracijski model - "MAVERIC" - Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls (Model letjelice za validaciju i eksperimentiranje s robusnim inovativnim kontrolama).

Tvrdi se da će futuristički dizajn ove letjelice unijeti velike promjene u arhitekturu komercijalnih letjelica za održiviju budućnost. Trošit će 20 posto manje goriva od modela s jednim prolazom, a putnici će u uvećanoj i neobično dizajniranoj kabini uživati u puno većem komforu. Barem tako tvrde dizajneri.

Danial Hakim/AP Danial Hakim/AP

Ali Airbusova ingenizona ideja zapravo i nije toliko revolucionarna i nova. Ustvari, "MAVERIC" sumnjivo podsjeća na sovjetski Tu-404, koji se razvijao prije gotovo trideset godina, ali nikada nije ušao u proizvodnju.

Dva aviona izgledaju poput starijeg i mlađeg brata. Tu-404 je, međutim, umjesto dva motora imao šest turbo-prop motora.

U usporedbi s ambicioznim sovjetskim avionom, trenutno bi najveći svjetski komercijalni avion, Airbus A380, izgledao više nego skromno. Tu-404 je dizajniran za prijevoz do 1200 putnika u šest zasebnih kabina (A380 može primiti nešto više od 500 putnika).

Demonstracijski model letjelice Tu-404 aktivno se promovirao na raznim izložbama. Nažalost, zbog velike ekonomske krize u Rusiji nakon pada SSSR-a, projekt je obustavljen. Osim toga, nitko nije htio rekonstruirati aerodrome za tako široku letjelicu.