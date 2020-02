Russia Beyond

Rusija je počela opremati svoje specijalne službe minirobotima "Kapitan" (hrv. Kapetan). To je originalna platforma na bazi gusjenične šasije. Robot je u stanju lako nadilaziti različite prepreke. Neprekidno funkcionira do šest sati uz samo jedno punjenje akumulatora i ima daljinsko upravljanje do 1200 metara.