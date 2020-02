Rusija postavila u orbitu 34 komunikacijska satelita OneWeb (VIDEO)

Komunikacijske satelite britanske kompanije OneWeb u orbitu je postavila ruska raketa-nosač "Sojuz-2.1b". Potvrđeno je uspješno odvajanje sva 34 satelita od pogonskog bloka "Fregata". Oni su postavljeni na planirane orbite, navodi se u priopćenju "Roskosmosa".

Raketa "Sojuz" startovala je u 00:42 po moskovskom vremenu s Bajkonura. 10 minuta kasnije pogonski blok "Fregata" sa satelitima, odvojio se od trećeg stupnja rakete na suborbitalnoj trajektoriji. Postavljanje satelita na željenu orbitu na visini od 450 kilometara realizirano je pomoću dva uključivanja motora "Fregate". Navodi se da su se aparati OneWeb odvajali u grupama od dva ili četiri satelita.

Krajem prosinca je najavljeno da 2020. godine Rusija planira realizirati preko 40 svemirskih lansiranja s kozmodroma "Bajkonur", "Vostočni", "Pleseck" i "Kuru".

bilo je to prvo rusko svemirsko lansiranje ove godine.

Did you mean bilo je to prevod rusko svemirko lansiranje ove godine.