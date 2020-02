NI: Zahvaljujući ratu u Siriji ruski Su-35 ozbiljno "zasjenio" svog nasljednika Su-57

Russia Beyond

Duboko modernizirani lovački avion 4++ generacije Su-35 pokazao se kao daleko efikasniji borbeni stroj nego što su to ruski stručnjaci mogli zamisliti. To je otišlo toliko daleko da je ova letjelica prilično "zasjenila" perspektivnog lovca pete generacije Su-57, koji treba postati njezin nasljednik. Ovo je u srijedu 5. veljače objavio američki internetski portal The National Interest.