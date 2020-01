Traže ga svi: Potpisan prvi ugovor oko isporuke transportno-desantnih helikoptera Mi-38T

Po svojim letno-tehničkim karakteristikama ovaj helikopter spada u najbolje letjelice na svijetu kada je u pitanju srednja klasa. On je do sada oborio nekoliko svjetskih rekorda kada je u pitanju strop leta sa i bez tereta. Mi-38T je u kompletu napravljen od domaćih visokotehnoloških komponenti. Krase ga suvremeni i izuzetno moćni turboelisni motori TV7-117 snage 3500 konjskih snaga.

Specijalizirana ruska tvrtka za izvoz naoružanja Rosoboroneksport potpisala je svoj prvi ugovor s inozemnim naručiteljem kada je u pitanju isporuka novih transportno-desantnih helikoptera Mi-38T. Ovo je jučer priopćila informativna služba kompanije, prenosi internetski portal novinske agencije TASS.

"AO Rosoboroneksport (sastavni dio državne korporacije Rosteh) potpisao je svoj prvi eksportni ugovor s inozemnim partnerom kada je u pitanju prodaja višenamjenskih helikopera srednje kategorije Mi-38T. Ovaj helikopter je proizvela Kazanjska tvornica helikoptera, koja je dio koncerna 'Helikopteri Rusije' i državne korporacije 'Rosteh'", navodi se u priopćenju tvrtke.

Prema riječima prvog čovjeka Rosoboroneksporta Aleksandra Mihejeva, u tijeku su pregovori oko isporuke ovih helikoptera i u još nekoliko zemalja diljem svijeta.

"Mi-38T je u kompletu napravljen od domaćih visokotehnoloških komponenti. Njegov prvi let je realiziran krajem 2018. godine, da bi već danas imali i prve naručene primjerke ove letjelice. Pored toga, obrađuje se još nekoliko ponuda zainteresiranih za ovu letjelicu", rekao je Mihejev.

Kako su primijetili u informativnoj službi tvrtke, države koje se nalaze na afričkom kontinentu, Bliskom istoku i Južnoj Americi imaju velikih problema prilikom transporta tereta (ljudi/roba) do konačnog mjesta dislokacije. Upravo ovakav tip višenamjenskog helikoptera će izbjeći pretjerano forsiranje ljudi i drugih prijevoznih sredstava uslijed realizacije ovih zadataka.

Mi-38 spada u kategoriju srednjih višenamjenskih helikoptera koji se koriste za prijevoz ljudstva i tereta na udaljenost i do 1000 km. Prevozi do 40 putnika ili 5000 kg tereta u kabini, ili do 6000 kg na vanjskim nosačima. Može se koristiti i u evakuaciji ranjenika, kada mu je kapacitet 12 ležećih mjesta s nosilima ili 30 sjedećih mjesta + medicinsko osoblje (2). Službeno je priznato pet svjetskih rekorda koje je Mi-38 (OP-2, drugi probni primjerak) postavio u 2012. godini. Krajem kolovoza 2012. godine, na svjetskom prvenstvu u helikopterskom sportu, ekipa Moskovskog helikopterskog zavoda "Milj" oborila je odjednom tri svjetska rekorda na helikopteru Mi-38 OP-2 u klasi E-1h (kategorija FAI) za helikoptere poletne mase od 10 000 do 20 000 kilograma. Ruski piloti su se podigli na 8620 metara bez tereta, a nakon toga na tri kilometra za šest minuta, a potom na 6 km za 10 minuta i 52 sekunde. Ubrzo potom, u rujnu iste godine, piloti su oborili još dva rekorda: rekord visine (7895 m) s teretom od 1000 kilograma i rekord visine leta (7020 m) s teretom od 2000 kilograma.

Progonozira se da će zamijeniti Mi-8 i Mi-17 u Ruskom ratnom zrakoplovstvu.

Zanimljivo je istaknuti da su ruski konstruktori planirali na ovaj helikoper staviti motore PW127TS koje je proizvodila američka tvrtka Pratt & Whitney, međutim, poslije konflikta u Gruziji, ovom proizvođaču je od strane američke vlade zabranjena isporuka ovih motora u Rusiju, uz obrazloženje da oni mogu biti upotrijebljeni u vojne svrhe.

Poslije jednostranog raskida ovog posla ruska kompanija "Klimov" je na sebe preuzela zadatak da za ove helikoptere razvije novi motor koji je ponio oznaku TV7-117V. Polazni zadaci prilikom konstrukcije ovog motora bili su značajno povećanje njegove izlazne snage (ovaj motor je sposoban razviti snagu i do 3750 konjskih snaga), kao i poboljšanje njegovih ukupnih eksploatacijskih karakteristika. Na motoru je implementiran novi računalni sustav upravljanja i kontrole tipa FADEC. Izvršene su i brojne modifikacije u izradi elise koja je napravljena od specijalnih materijala koji se sastoje od stakloplastike, čime je resurs praktički neograničen, a i sam korpus letjelice je dodatno "utegnut" kombinacijom troslojnih panela od duraluminija i kompozitnih materijala koji su povezani nitnama.

Što se konkretno tiče transportno-desantne varijante Mi-38T, ona je napravljena na bazi bazične verzije helikoptera Mi-38, koja je namijenjena civilnom programu. Helikopter može biti prenamijenjen i u sanitarnu verziju (prijevoz ranjenika), a kačenjem dodatnih spremnika s gorivom moguće je povećanje njegovog operativnog doleta 1300+ km. Mi-38T je sposoban razviti brzinu od 300 km/sat. Na bazi transportno-desantnog helikoptera Mi-38T planira se proizvodnja nekoliko specijaliziranih verzija koja će biti namijenjena uporabi u ekstremnom okruženju. Jedna od prvih takvih verzija će biti namijenjena za rad u arktičkim uvjetima.