Kineski "Sohu": Evo što je ruskog vojnika 300 godina grijalo bolje od votke

Russia Beyond Croatia

Za mnoge zemlje hladnoća je nesavladiva prepreka. Ali "ratnički narod" nikakav mraz ne može slomiti, piše korisnik kineske internet mreže Sohu. On je objasnio što ruskim vojnicima pomaže kako bi podnijeli hladnoću, istaknuvši da ta metoda grije čak bolje od votke.

"Rusija je najveća zemlja na svijetu, ali u sjevernim područjima je vrlo hladno zimi, pa su mnogi dijelovi Rusije slabo naseljeni. Međutim, hladnoća ne može slomiti 'ratnički narod'. U povijesti su poznati slučajevi kada su Rusi pobijeđivali neprijatelja u uvjetima ledene zime. Čak ni Napoleon ni Hitler nisu uspjeli savladati Rusiju", piše autor.



"Druge zemlje ne mogu ratovato u takvim uvjetima. Ali kako to polazi za rukom ratničkom narodu?" – pita se.

"Ruski vojnici zimi koriste jednu čudesnu metodu koji ih štiti od hladnoće čak i na -70°C. Ona se prenosi s koljena na koljeno već preko 300 godina i učinkovitija je od votke."



Naravno, ruski vojnici zimi nose specijalnu toplu uniformu, a također se mogu zagrijati pomoću nekoliko gutljaja votke, ali ono najvažnije što ih štiti od hladnoće su, po mišljenju kineskog "stručnjaka", obojci.

"Ranije su ruski vojnici nosili duboke čizme i to je bilo užasno neudobno, jer su vojnici imali različite veličine noge. Kako ih čizme ne bi žuljale, ruski vojnici su počeli preko čarapa umotavati tkaninu, što im je također davalo više topline. Obojci su brzo postali popularni među vojnicima, njihova debljina razlikuje se prema godišnjem dobu. Danas ruski vojnici ne brinu se da će im se noge zimi smrznuti. Ne treba ni govoriti o tome kako to utječe na njihovu borbenu sposobnost. U suvremenoj ruskoj vojsci obojci igraju važnu ulogu i zato svi regruti uče kako ih pravilno koristiti!, piše kineski autor.



U Rusiji su se obojci zaista koristili tokom nekoliko stotina godina sve do 2010-ih godina, kada su vojničke čizme zamijenjene vojničikim cipelama na vezice.



Danas je rusko Ministarstvo obrane u potpunosti odustalo od obojaka, nabavivši preko 2 milijuna pari ljetnjih čarapa i 1,2 milijuna pari zimskih, kako je priopćio zamjenik ministra obrane, general Dmitrij Bulgakov početkom 2014. godine.