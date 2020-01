Predsjednik Putin se upoznao s novim verzijama dalekometnih raketa "Kalibr" i "Uran"

Russia Beyond

Tijekom posjeta Sevastopolju, u čast ruskog predsjednika je organiziran prikaz perspektivne pomorske borbene tehnike. Predstavljene su makete koje su dizajnirali konstruktori brodograđevinskih tvrtka u okviru OAK-a, kao i sustavi raketnog naoružanja klase "more-more" i "kopno-more", prenosi internetski portal RIA Novosti.

Dalekometni raketni kompleksi klase "more-more"

Što se tiče novih projekata koji su vezani za udarno naoružanje, predsjedniku je demonstrirana nova krstareća raketa brodskog baziranja. Konkretno, radi se o visokopreciznoj raketi 3M-54E koja spada u obitelj raketa "Kalibr". Za razliku od standardnih raketa ove obitelji, model 3M-54E će moći letjeti supersoničnom brzinom (3 Maha). Također je predstavljena i druga verzija rakete ZM-14E, koja je po prvi put u borbenim uvjetima primijenjena u studenom 2015. godine. Podsjećamo da je tada skupina brodova Kaspijske flote izvela plotunski udar po pozicijama i objektima u Siriji, u kojima su se nalazi teroristi.

Treba podsjetiti da eksportne verzije ovih raketa imaju 5-6x manji efektivni domet od modela koji su namijenjeni potrebama ruske vojske.

Drugi novitet je krstareća raketa H-35UE. Ona predstavlja modifikaciju bazične rakete koja se nalazi u naoružanju udarnog brodskog kompleksa "Uran". Raketa je namijenjena za borbu protiv površinskih brodova, transportnih plovnih sredstava, ali i obalnih utvrđenja. Ona se navodi na cilj pomoću satelita i posjeduje radarsku glavu za samonavođenje. Efektivni domet rakete iznosi do 300 km.

Visokomobilni čuvari kopna

Vrhovni zapovjednik ruske vojske je također upoznat i s novim raketnim kompleksom taktičke namjene "Rubež-M".

Obalni raketni sustav "Rubež-M" je napravljen na mobilnoj platformi povećane prohodnosti KamAZ-6560. Na kamionu-platformi se nalazi lansirna jedinica koja se sastoji od modula s četiri protubrodske rakete H-35UE, kao i radarska postaja zahorizontalnog otkrivanja površinskih brodova. Na njoj se još nalazi i aparatura za upravljanje vatrom, kao i posebna aparatura za upravljanje u bojevim uvjetima.

Kompleks je kompaktan i dovoljno autonoman da mu nisu potrebna dopunska sredstva za dobivanje potrebnih informacija iz vanjskih izvora, koje su neophodne uoči samog procesa gađanja.

"Rubež-ME" koristi rakete H-35UE koje predstavljaju eksportnu modifikaciju rakete H-35U, efektivnog dometa i do 260 km. Pokreće je turbo-mlazni motor TRDD-50 potiska 450 kgs, što je sasvim dovoljno da se osigura dozvučna brzina leta do 0,85 M. Sposobna je uništiti plovila deplasmana do 5000 tona. Navodi se pomoću aktivne glave za samonavođenje (sustav ispali i zaboravi).

Prema riječima predstavnika razvojne tvrtke, novi raketni sustav je sposoban osigurati punu kontrolu nad vodenim prostranstvom koje se nalazi u zoni njegovog efektivnog dometa, što uključuje pokrivanje teritorijalnih voda jedne države, zaštitu obale od neprijateljskog desanta, pokrivanje važnih vojnih i civilnih luka, zaštitu važnih pomorskih komunikacija, kao i ostvarivanje vatrene premoći u zonama gdje se očekuju pomorske snage neprijatelja. Iako je prije svega namijenjen za uništavanje površinskih pomorskih objekata, "Rubež-M" se jednako učinkovito može upotrijebiti i protiv zemaljskih ciljeva.