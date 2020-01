Izazovi 21. st.: Neka se američki piloti spreme za susret s ruskim lovcima MiG-36, Su-60 i Jak-150

Američki internetski portal Military Watch je na temelju studije o suvremenim ruskim tehnologijama u području vojnog zrakoplovstva objavio prognozu o tome kakvi bi se novi zrakoplovni borbeni strojevi mogli pojaviti od narednog desetljeća 21. stoljeća. Ova prognoza se temelji na pretpostavci da su ruski konstruktorski biroi gotovo u potpunosti iscrpili mogućnosti zrakoplova koji su proizvod sovjetske ere, te da Rusija mora osmisliti suštinski novu generaciju letjelica, koja će se bitno razlikovati od ranijih koncepata. U skladu s tim, njihove borbene sposobnosti će znatno porasti, prenosi ruski portal svpressa.ru.

Military Watch je objavio imena pet zrakoplova koji bi se od 30-ih godina ovog stoljeća mogli pojaviti u Rusiji. Pritom nove generacije zrakoplova neće samo povećati ukupne mogućnosti ratnog zrakoplovstva, nego i eksportni potencijal ruske vojne industrije.

Projekt nove generacije strateškog bombardera

Na početku ove analize se spominje PAK DA (Perspektivni zrakoplovni kompleks Strateške avijacije), koji i nije neko veliko otkriće za američke analitičare. O ovom starteškom bombarderu koji će posjedovati interkontinentalni dolet već se odavno piše i govori. Autori ovog teksta PAK DA definiraju kao odgovor na pojavu američkog strateškog bombardera B-21 "Raider", koji se također smatra perspektivnim, i koji još nije doveden do etape izgradnje osnovnog prototipa.

U ovu skupinu letjelica se ubraja i kineski bombarder Xian H-20. Sudeći po vanjskom dizajnu, radi se o letjelicama sličnog tipa. Oni su konstruirani po aerodinamičkoj shemi "letećeg krila". Kod njih je maksimalno primijenjena tzv. "stealth" tehnologija. Kinezi su na ovom planu ostvarili značajan napredak, jer je prvi let prototipskog modela bombardera Xian H-20 realiziran u 2013. godini. Pretpostavka je da će prvi serijski model biti završen do kraja 2025. godine.

Kakve su još prednosti koncepcije "letećeg krila", pored značajnog smanjenja radarske vidljivosti zbog specifične geometrije letjelice koja rasipa elektromagnetske valove? Prije svega, ova letjelica može ponijeti veliki teret bombi i raketa. Ova koncepcija omogućuje letjelici da ostvari veliki dolet. Međutim, postoje i nedostaci. A najveći problem, pored ograničene manevarbilnosti, predstavlja podzvučna brzina.

Na temelju gore spomenutih svojstava, sve tri letjelice se konceptualno razlikuju od bombardera prethodnih generacija, uključujući i ruski Tu-160 koji je nenadmašan u svojoj generaciji. Forma "letećeg krila" predstavlja aerodinamičnu platofrmu, koja omogućuje letjelici da na velikoj udaljenosti i s minimalnim rizikom izvede napade po zemaljskim ciljevima uporabom širokog spektra ubojnih sredstava. Što se tiče ubojnih sredstava, PAK DA ima prednost u odnosu na svoje konkuretne, s obzirom na to da će moći upotrebljavati dvije vrste zrakoplovnih ubojnih sredstava. To su krstareće rakete izuzetno velikog dometa H -101/102 koje na 5 tisuća kilometara mogu poput snajpera pogoditi svoj cilj, kao i hiperzvučne rakete "Kinžal".

Projekt hiperzvučnog lovca-presretača nove generacije PAK DP

Američki autori smatraju se da će RSK MiG, koji je svojevremeno dao veliki doprinos u stvaranju iznimno brzih lovaca-presretača MiG-25 i MiG-31, stvoriti obećavajući Perspektivni zrakoplovni komleks za presretanje na velikim daljinama (PAK DP), ili MiG-41 ,kako se predstavlja u javnosti. O ovom projektu se govori s vremena na vrijeme, ali još nije poznato kada će početi njegovo ozbiljnije financiranje.

Izvjesno je da će ovaj zrakoplov moći ostvariti hiperzvučnu brzinu (5m+). On će posjedovati i elemente umjetne inteligencije. Njegove napredne tehničko-taktičke karakteristike će ga uvrstiti u zrakoplove 5++ i 6. generacije. Od naoružanja će ga krasiti zrakoplovne rakete klase zrak-zrak velikog dometa (300 km+). Što se tiče općih zadataka, njegova osnovna namjena će biti borba s protivničkim zrakoplovima na velikim daljinama i visinama, uključujući i likvidaciju neprijateljskih satelita koji kruže po niskoj zemljinoj orbiti.

Vrlo široko polje potencijalnih zadataka omogućit će moćni napadno-navigacijski sustav opremljen novim tipom radara velikog dometa. On će imati sposobnost praćenja i istovremenog napada na daleko veći broj zračnih ciljeva nego što je to danas. Osim toga, on će u svom sastavu imati cijeli set različitih senzora koji će raditi na novim fizičkim principima. Pretpostavlja se da će ovaj zrakoplov moći operirati na visinama i do 50 km.

Projekt lakog/srednjeg višenamjenskog lovca pete generacije MiG-36

Američki internetski portal u svom tekstu dosta smjelo nagovještava konkretna imena projekata koji će se u narednim desetljećima pojaviti u ruskoj vojnoj industriji. Tako će se u perspektivi pojaviti i zrakoplov srednje kategorije MiG-36. Njegova pojava će znatno unaprijediti ovu kategoriju borbenih zrakoplova u ruskim oružanim snagama, koju sada čine modernizirani lovci MiG-29, čiju krunu predstavlja MiG-35. Ovaj posljednji spada u generaciju 4++, tako da se očekuje da MiG-36 u potpunosti bude lovac 5. generacije.

Po čemu će se perspektivni lovac pete generacije razlikovati od MiG-35? Prije svega, ovaj zrakoplov će imati novu aerodinamičnu shemu. Iako se u aerodinamičkom smislu teško što može zamjeriti dizajnu lovca MiG-35, on nije toliko nadmoćan kada su u pitanju "steltne" karakteristike letelice. Dakle, tu su neophodne određene konstrukcijske promjene.

Kao kvalitetan primjer koji navodi američka stranica je povijest lovca F-15, koji je u prvi mah zamišljen kao borbena letjelica teške kategorije, čija je prvotna namjena bila isključivo vezana za ostvarivanje dominacije u zračnom prostoru. S protokom vremena ovaj zrakoplov je počeo sve više dobivati klasične bombarderske funkcije. U ovom je trenutku u tijeku realizacija njegove najnovije modifikacije - F-15SE Silent Eagle. Ova letjelica će u punom smislu postati višenamjenski lovački zrakoplov, koji je jednako sposoban izvodi učinkovite napade po zemaljskim i zračnim ciljevima. Njegova radarska vidljivost će biti na razini zrakoplova 4++ generacije.

Međutim, američki analitičari predviđaju da MiG-36 čeka drugačija sudbina od F-15SE, za koji su prije svega zainteresirane američke zrakoplovne snage. Naime, ovaj zrakoplov (F-15SE) je 1,5 puta učinkovitiji u pogledu doleta i količine ubojnog tereta u odnosu na hvaljene lovce F-22 i F-35. Istovremeno ova letjelica i prilično košta - više od 100 milijuna američkih dolara po jednom zrakoplovu. Na osnovu ovoga će lovački zrakoplov MiG-36, koji će vjerojatno imati i bolje performanse od američke letjelice, biti jeftiniji i samim time konkurentabilniji na međunarodnom tržištu vrhunskog naoružanja i borbene tehnike.

Projekt višenamjenskog lovca 6. generacije Su-60

Američki autori smatraju da se očekuje daljnja evolucija u ovom trenutku najboljeg ruskog lovca pete generacije Su-57. Kao rezultat će se dobiti letjelica šeste generacije koja će nositi oznaku Su-60. Kada se govori o daljnjem razvoju ove koncepcije, ruski konstruktori će posebnu pozornost posvetiti nekoliko važnih elemenata. Prvo, očekuje se razvoj nove generacije mlaznih motora koji će omogućiti lagano dostizanje supersonične brzine u besforsažnom režimu rada. Također se očekuju daljnja unapređenja letnog zmaja u cilju još većeg smanjenja odraza, točnije vidljivosti zrakoplova u elektromagnetskom i infracrvenom spektru.

Kao rezultat svih ovih nadogradnji Rusi će postupno ovladati tehnologijom proizvodnje lovca šeste generacije. Međutim, da bi se ovo ostvarilo, potrebno je razviti i još jedan vitalno važan segment tehnologije bez kojeg se ne može zamisliti naredna generacije vrhunskih borbenih letjelica. Tu se prije svega misli na uvezivanje upravljačkog sustava s programima umjetne inteligencije, koji će omogućiti maksimalnu iskoristivost zrakoplova u bespilotnom režimu leta. Također, i ruski konstruktorski biroi koji se bave razvojem zrakoplovnog naoružanja će posebnu pozornost morati usmjeriti na razvoj čitave palete vođenih raketa koje će letjeti hiperzvučnom brzinom. Američki analitičari smatraju da će ruski konstruktori razviti i bojevi laser koji će se moći koristiti na lovcima šeste generacije.

Letjelica će imati karakteristike supermanevarbilnog stroja. Piloti koji budu upravljali njome morat će na sebi imati narednu generaciju antigravitacijskih pilotskih odijela, da bi u svjesnom stanju uopće mogli upravljati ovim zrakoplovima.

Projekt palubnog višenamjenskog lovca s vertikalnim slijetanjem/polijetanjem Jak-150

Posljednje "predviđanje" američke stranice Military Watch tiče se razvoja nove generacije ruskog palubnog lovca sa steltnim karakteristikama. U ovom se trenutku još ne zna daljnji razvoj ruske mornarice, posebno kada je u pitanju izgradnja univerzalnih desantnih brodova i nosača zrakoplova. Ruski projektni brodograđevinski uredi su predstavili nekoliko obećavajućih projekata koji bi mogli dovesti do razvoja palubne borbene letjelice visoke klase.

Točnije, riječ je o razvoju nove generacije palubnog lovca s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem (SVVP, eng. VTOL). Rusi već imaju ozbiljno iskustvo s razvojem ovog tipa letjelice, jer je još u sovjetsko vrijeme napravljen lovac Jak-141. Ovaj projekt nije ušao u serijsku proizvodnju uslijed kolapsa SSSR-a. Međutim, američki specijalisti su u razdoblju "ljubavi" između ove dvije države došli do tehničke dokumentacije ovog zrakoplova i na temelju njega unaprijedili projekt svog palubnog lovca F-35B "Munja-2".

Analitičari američkog lista su novu generaciju perspektivnog ruskog SVVP nazvali "Jak-150". Ova letjelica bi imala izuzetno snažan radar, nosila bi širok asortiman perspektivnog zrakoplovnog naoružanja i posjedovala visok stupanj "steltnosti". Glavni problem prilikom njegovog projektiranja će biti povećanje korisne nosivosti ubojnih sredstava s kojim se ovaj tip letjelice suočava.