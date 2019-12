Aktualno: Broj krstarećih raketa na ruskim fregatama bit će utrostručen

Russia Beyond

Sjeverni projektno-konstruktorki biro (PKB) u Peterbrugu izradio je projekt modernizirane raketne fregate klase 22350M. Njezina glavna karakteristika će biti povećanje prostora za naoružanje, koji će moći primiti trostruko više krstarećih raketa nego što je to slučaj s brodovima bazične klase 22350. Naime, ukupni borbeni komplet dalekometnih raketa će sa 16 biti uvećan na 48 projektila.

"Izgradnja glavnog broda po novom usavršenom projektu može započeti već naredne 2020. godine", rekao je za informativnu redakciju TASS prvi čovjek Objedinjene brodograđevinske korporacije (OSK) Aleksej Rahmanov. On je dodao da se u ovom trenutku u stroju nalazi glavni brod klase 22350 "Admiral Gorškov". Prvi serijski brod "Admiral Kasatonov" se nalazi u fazi završnih državnih ispitivanja, dok se još četiri broda ove klase nalaze u izgradnji. Međutim, potrebe ruske mornarice su daleko veće i zahtijevaju izgradnju desetaka ovakvih plovila, zaključuje prvi čovjek OSK-a, a prenosi internetski portal RG.

Bazična verzija klase brodova 22350 će imati deplasman od 5400 tona. Pogonska snaga koju generiraju plinske turbine može doseći 50 000 konjskih snaga i one omogućavaju brodu da bez dodatnog punjenja gorivom prijeđe 4500 nautičkih milja (naravno, ovo se odnosi na ekonomičnu marševsku brzinu plovljenja). Maksimalna brzina broda pri forsažnom radu motora će dostići 34 čvora (oko 65 km/sat). To je respektabilan borbeni brod koji će u svom naoružanju ima artiljerijski sustav A-192 "Armat", zatim protubrodske verzije raketa "Oniks" i "Kalibr". Protuzračnu obranu će osigurati raketni sustav "Poliment-Redut". Radi se o prvim većim nadvodnim plovilima koja su izgrađena u postsovjetsko vrijeme. Prilikom njihove konstrukcije i same izrade primijenjena su najnovija dostignuća iz oblasti brodogradnje.

Što se tiče raketne fregata uvećane klase 22350M, za sada nema mnogo podataka o njezinim karakteristikama. Prema riječima vojnih stručnjaka, ona će po svojim dimenzijama biti znatno veća od svog prethodnika. Spominje se da će njezin ukupan deplasman iznositi čitavih 7000 tona, što nadilazi standarde koje su vezani za ovakvu vrstu brodova. Ovo će otvoriti dodatni prostor za integraciju najsuvremenije borbene tehnike i naoružanja. Za očekivati je da će brodovi biti naoružani perspektivnim krstarećim raketama s hiperzvučnim karakteristikama, kao i najnovijom modifikacijom rakete "Kalibr-M" s produljenim dometom.