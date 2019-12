Zapad je u strašnoj zabludi: Američki stručnjak našao formulu za izračun ruskog vojnog proračuna

Russia Beyond

Vodeći znanstveni suradnik Centra za analizu mornarice Michael Kofman je objasnio kako pravilno izračunavati ruski vojni proračun. On je svoje razmišljanje podijelio s čitateljima američkog internetskog portala War on the Rocks.

Stručnjak je reagirao na publikaciju izvještaja u kojima je Rusija u jednom podsmješljivom, točnije karikaturalnom tonu, predstavljena kao država koja ima mizerni vojni proračun. Naravno, ovu je površnu interpretaciju s frenetičnim oduševljenjem i poslovičnom zajedljivošću prihvatila većina zapadnih medija, pri čemu su se, po svemu sudeći, debelo prevarili.

Prema mišljenju američkog znanstvenog suradnika Michaela Kofmana, ovakva procjena uopće nije utemeljena u realnosti, prenosi internetski portal RG. U svojim proračunima analitičari pogrešno polaze od prosječnog godišnjeg valutnog tečaja. Ispada da Rusija za svoje oružane snage godišnje potroši oko 60 milijardi američkih dolara. Točnije, sumu koja je usporediva s obrambenim proračunima Velike Britanije i Francuske.

Međutim, za one koji su upoznati s ruskim programom modernizacije oružanih snaga, očigledna je nelogičnost ovog zaključka. "Je li, na primjer, obrambeni vojni proračun Ujedinjenog Kraljevstva dovoljan za izdržavanje milijunske vojske (kao što je to slučaj s ruskom vojskom), uz istovremenu nabavu ogromnih količina suvremene vojne tehnike?", trezveno postavlja pitanje američki vojni analitičar.

Ruska nabavka borbene tehnike u totalu daleko nadilazi obrambene troškove većine europskih država. Njihova vojska se opskrbljuje velikim količinama naoružanja. Pored toga, ruski znanstvenici razvijaju hiperzvučno oružje kao što su rakete "Cirkon" i "Avangard", i to u paketu sa sustavima proturaketne obrane sljedeće generacije S-500 "Prometej". Sve bi ovo bila apsolutno nemoguća misija ukoliko bi Rusija raspolagala vojnim proračunom kakav ima Ujedinjeno Kraljevstvo.

Da bi se izbjegli ovakvi paradoksi, pri izračunu troškova za obranu treba uzeti u obzir paritet kupovne moći, valute različitih zemalja, koje su utvrđene njihovom stvarnom vrijednošću u odnosu na određeni skup dobara i usluga. A kada se sve to uradi, onda se, prema riječima analitičara, dobiva poptuno drugačija slika.

Prema mišljenju stručnjaka, uzimajući u obzir paritet kupovne moći tijekom posljednjih pet godina, Rusija na svoju obrambenu industriju godišnje troši između 150-180 milijardi dolara. I ova brojka se klasificira kao oprezna procjena, koja i dalje nije konačna. Ako u obzir uzmete tzv. "maskirane" vojne izdatke, iznos bi mogao narasti i do 200 milijardi dolara. (Točnije, govorimo o trilijunu američkih dolara za petogodišnje obračunsko razdoblje). I onda se dobiva realna procjena da je vojni proračun SAD-a "svega" četiri puta veći od ruskog, a ne deseterostruko, kako se misli.

Michael Kofman se poziva na podatke studije koju je naručio Centar za analizu mornarice (CNA). U njoj su stručnjaci polazili od pariteta kupovne moći. Iz ovog izvještaja proizlazi da je Rusija konstantno bila na četvrtom mjestu u svijetu kada je u pitanju vojni proračun na obranu, odmah iza Sjedinjenih Država, Kine i Indije.

Iznimno važan podatak je i taj da ruska vojska, za razliku od zapadnih zemalja, ne mora trošiti enormne količine novca za izdržavanje vojske. Trećina njezine ukupne žive sile se sastoji od novaka. Točno je da su oni inferiorniji kada je u pitanju kvaliteta obučenosti u odnosu na profesionalne vojnike, ali ipak posjeduju operativnu sposobnost da izvrše različit spektar borbenih zadatka. To u praksi znači da ruski Glavni stožer ima više mogućnosti za racionalnije trošenje financijskih sredstva koja su mu dodijeljena i njihovo učinkovitije preusmjeravanje.

Zemlje poput Indije "na papiru" troše više sredstava za obrambenu industriju. Ali i stvarnosti ruski vojni proračun omogućuje Moskvi da daleko brže izgradi vlastite oružane snage.

Michael Kofman napominje da ruske vlasti drže troškove obrane na istoj razini, ali da to nije znak siromaštva, nego da je u pitanju dobra odluka. Činjenica je da je značajan dio naoružanja i borbene tehnike nabavljen u razdoblju od 2011. do 2016. Danas je to prilično modernizirana vojska. Također, treba naglasiti da se Rusija nema namjeru upuštati u utrku u naoružanju, kako se ne bi ponovile greške bivšeg Sovjetskog Saveza.

U svom zaključku američki stručnjak napominje da je ruski obrambeni proračun vrlo izdržljiv i da ne podliježe vanjskim oscilacijama. Američke sankcije imaju beznačajan utjecaj na njegovu stabilnost, ističe Kofman.

On je u međuvremenu američkim političarima dobronamjerno posavjetovao da se ne oslanjaju na neistinite informacije o vojnim mogućnostima potencijalnog neprijatelja. U suprotnom slučaju riskiraju da se poput svojih britanskih kolega od prije jednog stoljeća kardinalno prevare, ne primjećujući opadanje ekonomske moći vlastite države.