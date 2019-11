Pet činjenica o sovjetskom "vodenom zmaju" s osam kotača (FOTO)

Ovo vozilo izgleda kao da je iz starih futurističkih filmova, no ono zaista postoji. Možete li pretpostaviti kakva mu je bila namjena?

Ovaj "jedini primjerak svoje vrste" otkriven je 2017. godine u Čeljabinsku. Jedan tamošnji korisnik društvene mreže VK priopćio je da je vozilo pronađeno u staroj garaži izvan grada, koju je on kupio. Novi vlasnik je ovom vozilu-amfibiji dao ime Argo. U proljeće 2019. godine automobil je izložen u moskovskoj Galeriji oldtajmera, na izložbi neobičnih starih automobila. Tko je napravio ovo čudo i zašto?

1) Potomak modela GAZ M-20

Jevgenij Razumni/TASS Jevgenij Razumni/TASS

Terensko vozilo s osam kotača konstruirao je inženjer Maksim Meljničenko. On je radio u Čeljabinskoj tvornici traktora, a ovo je "remek-djelo" napravio tijekom 1960-ih (ili, prema drugim izvorima, tijekom 1950-ih). Kažu da je Meljničenko bio strastveni lovac i da se često probijao kroz uralske šume. Očito je među kolegama pronašao nekoliko istomišljenika i napravio ovaj neobični automobil za kretanje po divljini. "Zmaj" je napravljen na bazi popularnog modela GAZ M-20 "Pobjeda".

2) Eksperimentalno vozilo-amfibija

Zanimljivo je da je automobil konstruiran na principu zglobnog traktora (nije ni čudo, napravljen je u tvornici traktora). Motor modela GAZ i hidraulična pumpa nalaze se u stražnjem dijelu karoserije. Jedina vrata su s prednje strane.

Argo ima hidrostatičnu transmisiju koja mu omogućuje da se kreće kroz vodu. Svi kotači imaju hidraulične motore. Vozilo zapravo ima pogon na svih osam kotača, i na svaki par se mogu montirati gusjenice. Dobra ideja, zar ne?!

3) Laka kategorija

Na prvi pogled se čini da je Argo ogroman, ali to je iluzija. On jest dugačak 4,53 metra, širok 1,9 i visok 1,49 metara, no težak je samo 1,5 tonu!

Vozilo se sastoji od dvije hermetički zatvorene sekcije, napravljene od duraluminijuma, tj. veoma čvrste legure aluminija. Sekcije su spojene "škrgama", tako da Argo neodoljivo podsjeća na "steampunk" fantastiku.

4) Projekt nikada nije završen

Ruski mediji su pisali (pozivajući se na zaposlene u tvornici) da se vozilo pravilo u tajnosti i da su za njega znali samo pojedinci. Drugi pretpostavljaju da zapravo nitko u tvornici nije znao za koje su se vozilo pravili hidraulički motori na svakom kotaču. Ne zna se ni zašto vozilo nije pušteno u serijsku proizvodnju.

5) Čudo je što je vozilo uopće sačuvano

Kiril Kalinjikov/Sputnik Kiril Kalinjikov/Sputnik

Po svemu sudeći, prethodnim se vlasnicima čeljabinske garaže koju je kupio Meljničenko nije dalo vozilo odnijeti na otpad. Argo je zatim nekoliko puta mijenjao vlasnike dok nije dospio u ruke anonimnih ljubitelja tehnologija, tako da je posljednji put primijećen u Galeriji oldtajmera. Tko zna, možda će jednoga dana biti kompletno servisiran i obnovljen?