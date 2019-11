Krave u Podmoskovlju pasu travu na virtualnom ljetnom polju (FOTO)

Russia Beyond

Global Look Press

Vjeruje se da će naočale krave opustiti i pomoći im da se osjećaju sretnije. S obzirom na to da se došlo do zaključka da atmosfera smirenosti dovodi do povećanja prinosa mlijeka, životinjama se prikazuje ljetno polje, smatraju u Ministarstvu poljoprivrede Moskovske oblasti.

Prva testiranja naočala za virtualnu stvarnost registrirala su smanjenje napetosti i "povećanje općeg emocionalnog raspoloženja stada". Prilikom kreiranja naočala vodilo se računa o građi kravlje glave i specifičnostima vida krupne rogate stoke. U projekt su bili uključeni veterinari.

Pored zadovoljenja fizičkih potreba, istraživači u posljednje vrijeme sve veću pozornost posvećuju emocionalnom stanju životinja. Iskustva s mliječnih farmi iz raznih zemalja u svijetu pokazala su da se u atmosferi smirenosti količina, a često i kvaliteta mlijeka znatno povećavaju. Tako američki farmeri u staje instaliraju automatske četke koje služe za masažu. U Europi se koriste robotizirani sustavi za postizanje maksimalnog slobodnog kretanja stoke na farmi. Neki proizvođači u Podmoskovlju su u staje ugradili audioopremu za emitiranje klasične glazbe koja stvara dojam opuštanja i tako pozitivno utječe na prinose mlijeka.

Tako su i stručnjaci u jednom od najvećih gospodarstava u Podmoskovlju, zajedno s IT stručnjacima, baveći se aspektima utjecaja virtualne stvarnosti na stoku, odlučili provesti eksperiment i razvili maketu adaptiranih ljudskih VR naočala.