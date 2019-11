Ruska vojska završila proces preoružanja raketnim sustavima "Iskander"

Russia Beyond

Global Look Press

Kopnena vojska Ruskih oružanih snaga je završila proces preoružanja svojih raketnih jedinica udarnim operativno-taktičkim raketnim sustavima klase zemlja-zemlja "Iskander". Ovo su službeno priopćili u Minisatrstvu obrane Rusija. Ceremonija primoredaje najnovijeg kontingenta raketnih sustava "Iskander" održana je prekjučer u jedinicama Zapadnog vojnog okruga, čime je cijeli proces u kompletu završen. Analitičari su suglasni da će završetak potpunog prijelaza raketnih jedinica Kopnene vojske na sustav "Iskander" u cjelini povećati udarni potencijal ruske vojske.

"Isporukom ovog kontingenta stavljena je točka na proces preoružanja operativnih raketnih jedinica Kopnene vojske koje se nalaze u sastavu ruske vojske", govori se u priopćenju Ministarstva obrane, prenosi internetski portal RT.

"Raketašima" koji će ubuduće služiti na ovim sustavima isporučeno je nekoliko desetaka lansirnih jedinica, u paketu s logističkim i zapovjedno-stožernim sredstvima koji su sastavni dio ovog kompleksa.

Povijest raketnog sustava "Iskander"

Konceptualni razvoj perspektivnog raketnog sustava "Iskander" započeo je 1988. godine. Osnovni zadatak razvoja novih udarnih sredstava u to vrijeme bila je zamjena sustava "Oka". Naime, novi sustav po svojim karakteristikama nije kršio postignuti međunarodni dogovor koji je godinu dana ranije potpisan između SAD-a i SSSR-a, u kojem je postignut Sporazum o likvidaciji raketa kratkog i srednjeg dometa (DRSMD). Sam sporazum se ograničio na uništenje balističkih i krstarećih raketa kopnenog baziranja koje su imali efektivne domete od 500 do 5500 km.

Bez obzira na to što je operativno-taktički raketni sustav klase zemlja-zemlja "Oka" imao maksimalni domet do 400 km i što nije bio obuhvaćen ovim sporazumom, glavni tajnik CK SSSR-a Mihail Gorbačov je na nagovor Amerikanaca odlučio iz operativne uporabe povući i ova sredstva.

Glavni konstruktor raketnog sustava "Oka" Sergej Nepobedimi osobno je podnio molbu povjerenstvu predsjedništva Vijeća ministara SSSR-a zaduženom za vojnu industriju o potrebama razvoja novog operativno-taktičkog raketnog sustava koji neće kršiti postignuti sporazum sa SAD-om.

Ramilj Sitdikov/Sputnik Ramilj Sitdikov/Sputnik

Glavni izvođači radova na projektu novog operativno-taktičkog raketnog sustava bili su inženjeri KB mašinostroenija iz Kolomne u suradnji sa svojim kolegama iz CKB "Titan" i Znanstveno-istraživačkog instituta elektroničkih uređaja (NIIEP). Prvi "Iskander" je prikazan u kolovozu 1999. godine na Međunarodnom zrakoplovno-svemirskom sajmu (MAKS) koji se održava u Žukovskom (Moskovska oblast). Ovaj kompleks je primljen u naoružanje 2006. godine.

Osnovni udarni potencijal sustava "Iskander" se sastojao od jednostupanjske balističke rakete na kruto gorivo 9M723K1. Nakon njezinog lansiranja raketa leti po tzv. kvazibalističkom obliku putanje prilikom čega izvodi aktivne manevre, koristeći plinskodinamičke i aerodinamičke elemente upravljanja. Zahvaljujući ovim novitetima, ovu raketu je vrlo teško presresti u zraku upotrebom sustava za proturaketnu obranu.

Prosječna brzina rakete tijekom leta je izuzetno velika i doseže 2100 m/s. Cilj koji se gađa ne smije biti bliži od 50 km, dok maksimalni dometi ovise o prepravkama ovog sustava, kao i vrsti njegove rakete.

Na jednoj lansirnoj jedinici se nalaze dvije rakete koje su spremne za trenutačno lansiranje. Svaka od ovih jedinica ima i svoj logistički stroj na kojem se nalaze po još dvije rakete.

Operativno-taktički raketni sustav "Iskander-M" je namijenjen za uništenje sustava PZO i PRO neprijatelja i njegovih kritično važnih objekata u taktičkoj i operativnoj dubini neprijateljskog fronta. U njegovom naoružanju se nalaze rakete 9M723 koja se odlikuju korelacijskim tipom navođenja i kvazibalističkom putanjom.

U skladu s doktrinom NATO-a, raketni sustavi "Iskander" (SS-26 Stone po klasifikaciji Sjeveroatlantskog saveza) predstavljaju sredstvo za formiranje zone A2D - točnije "zone ograničenja pristupa i manevra". Ova koncepcija podrazumijeva nemogućnost izvođenja ofenzivnih borbenih operacija s prostora koje pokrivaju udarni raketni sustavi "Iskander", a da se pri tome ne uračunaju i eventualni gubici od uzvratnog udara, što je za NATO apsolutno nezamisliva činjenica. Ova sredstva u potpunosti isključuju NATO-ovu koncepciju izvođenja borbenih djelovanja, bez vlastitih gubitaka (ili s beznačajnim gubicima u odnosu na protivnika).

Nesuglasice kada je u pitanju Sporazum o likvidaciji raketa kratkog i srednjeg dometa

Bez obzira na to što ovaj sustav ne narušava Sporazum o likvidaciji raketa kratkog i srednjeg dometa, on je bio povod da SAD unilateralno izađe iz njega. Još je 2014. godine tadašnji američki lider Barack Obama poslao svom ruskog kolegi Vladimiru Putinu pismo u kojem je po prvi put na tako visokoj razini optužio Rusiju da krši odredbe ovog sporazuma.

Washington je utvrdio da je Moskva prekršila glavne odredbe Sporazuma DRSMD iz 1987. godine, točnije, da je testiranjem nove rakete 9M729 "Iskander" probio granicu efektivnog dometa koja je ograničena na 500 km.

Ruska strana je kategorično odbila ove navode, smatrajući da je nova raketa 9M729 projektirana u skladu sa Sporazumu DRSMD i da njezin domet ne prelazi 500 km. Štoviše, Ministarstvo obrane Rusije je krajem siječnja 2019. godine organiziralo brifing za strane vojne predstavnike u Moskvi, gdje je na licu mjesta prikazalo ovu raketu s cjelokupnim uvidom u njezine tehničko-taktičke karakteristike, na temelju kojih je utvrđeno da ova raketa ne krši nijedan članak iz DRSMD-a.

Reuters Reuters

Predstavnici Ministarstva obrane Rusije su rekli da je raketa 9M729 ustvari modernizirana varijanta rakete 9M728, koja se nalazi u naoružanju raketnog sustave "Iskander-M". Kod ove rakete je korigirana količina ubojnog tereta, a također se pojavila i dopunska aparatura koja je produžila raketu za 53 cm. 9M729 je dobila novu lansirnu jedinicu, što omogućava razmještanje do četiri rakete na jedno vozilo, umjesto dvije, kako je to do sada bio slučaj. Njezin maksimalni domet iznosi 480 km, točnije za 10 km je manji od rakete 9M728.

Međutim, predstavnici SAD-a i zemalja NATO-a su ovaj brifing ignorirali.

Potpuno preoružavanje raketnih brigada svih vojnih okruga

Pukovnik u mirovini Viktor Litovkin je za internetski portal RT rekao da ovaj sustav nema realnu konkurenciju u inozemstvu.

"Glavna prednost ovog sustava se sastoji od činjenice, da se nalazi na jednoj lansirnoj jedinici kojom upravljaju tri čovjeka. Na njoj se nalaze dvije rakete, koje mogu biti prebačene u stanje pune borbene spremnosti za manje od dvije minute", napominje stručnjak.

Prema njegovim riječima, u ovom trenutku se "Iskanderi" nalaze u naoružanju raketnih jedinica svakih vojnih okruga.

"Danas je posljednji brigadni komplet isporučen jedinicama Zapadnog vojnog okruga. Mi sada u svakom od vojnih okruga imamo sastave opremljene ovim sredstvima", rekao je Litovkin.

Doktor vojnih znanosti Konstantin Sivkov je za medij RT rekao da "Iskander" ima zadatak "uništiti posebno važne objekte neprijatelja" u operativnoj i strateškoj dubini fronta.

"Sustav se koristi za uništavanje zapovjednih punktova, raketnih PZO jedinica, sustava proturaketne obrane, lansirnih jedinica koje posjeduju balističke i krstareće rakete srednjeg dometa klase zemlje-zemlja i koje nose nuklearne bojeve glave, vojnih aerodroma, kao i drugih zemaljskih ciljeva koji se ističu svojom važnosti. Ovaj sustav ima veliki značaj i kao takav povećava udarni potencijal naše vojske", rekao je Sivkov.