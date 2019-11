Prvi pilot novog svemirskog broda "Orel" bit će robot "Artjom"

Russia Beyond

Roscosmos/Global Look Press

Robotu je dano ime "Artjom". To je u intervjuu za agenciju TASS priopćio Aleksandar Blošenko, izvršni direktor za perspektivne programe i znanost u korporaciji "Roskosmos".

"U prvim probnim letovima svemirskog broda 'Orel' za djelovanje u kabini broda koristit će se robot napravljen na platformi svoga prethodnika 'Fjodora'. Šifra ciljanog rada bit će 'Ispitivač'. Robot je dobio preliminarni naziv ARTEM (Automatic Research and TEsting Machine)", rekao je Blošenko.

On je istaknuo da će "Artjom" upravljati svemirskim brodom, za razliku od "Fjodora" koji je samo letio na brodu "Sojuz MS-14". Pa ipak, mnogi stručnjaci smatraju da će to "upravljanje" biti dosta uvjetno. "Da, on će raditi ono što su nas dugo svi molili, tj. pritiskati gumbe na upravljačkoj ploči i izvršavati određene radnje. Međutim, ja zasad ne mogu reći koji će konkretno opseg upravljanja biti povjeren robotu", istaknuo je izvršni direktor državne korporacije.

Podsjećamo da je robot "Fjodor" napravila Znanstveno-proizvodna korporacija "Androidna tehnika" zajedno s Fondom za perspektivna istraživanja i da je on poslan na Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS) 22. kolovoza, a na Zemlju se vratio u noći uoči 7. rujna ove godine . Prvi ruski "avatar" je u orbitu letio unutar probnog lansiranja moderniziranog broda "Sojuz MS-14" i rakete-nosača "Sojuz 2.1A". Brod je letio bez posade.

Na ISS-u je "Fjodor" dobro baratao bušilicom i odvijačem. Čak je od dijelova sklopio električnu konstrukciju spojivši konektore i utičnice. Pored toga, dodavao je ručnik članovima posade. Ovaj robot ima 42 stupnja pokretanja glave, vrata, ramena, laktova, šaka i prstiju ruku. U bestežinskom stanju se isprobavala uglavnom sitnija motorika.

Androidom je daljinski upravljao kozmonaut Aleksandar Skvorcov. On je na sebi imao specijalni egzoskelet koji avataru omogućuje da ponovi čovjekove pokrete. Službeno se takvo odijelo zove ZUKT. Aleksej Ovčinjin, drugi ruski kozmonaut, pazio je što radi "Fjodor" i bio zadužen za komunikaciju. "Danas smo izvršili seriju radova pomoću alata s ISS-a koji mogu biti korisni za aktivnosti izvan broda. Rad s električnom bušilicom izveden je pod stalnom kontrolom Alekseja Nikolajeviča Ovčinjina", glasi jedan natpis na Twitteru pod nazivom Skybot F-850.

Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzA — FEDOR (@FEDOR37516789) September 3, 2019

Sve se strogo bilježilo, s obzirom na to da se radilo o znanstvenom eksperimentu. Ovčinjin je s avatarom radio 29,5 sati, a Skvorcov 28 sati. Sada se razultati analiziraju. Treba reći da "Fjodor" više neće letjeti u svemir, bar ne u sadašnjem vidu. Letjet će "Fjodorova djeca", kako se ranije izrazio Aleksandar Blošenko.

Jedan od njih je "Artjom".

Prvi "Orlov" let bez posade planiran je za 2023. godinu. Brod će biti lansiran s kozmodroma "Vostočni" i ovoga puta nije predviđeno spajanje s Međunarodnom svemirskom stanicom. Zatim će "Orel" 2024. godine letjeti drugi put, također bez posade, i spojit će se s ISS-om.

Planirano je da pilotirani letovi novog svemirskog broda počnu 2025. godine.