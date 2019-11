Ruski general najavio ozbiljne novitete kada su u pitanju sredstva za artiljerijsku podršku

"U završnoj fazi razvoja se nalazi projekt međuvidovske samohodne haubice 'Koalicija-SV' s inovacijskim režimima plotunske paljbe, u kojem nekoliko granata koje su ispaljene pod različitim kutovima istovremeno padaju na svoj cilj", rekao je zapovjednik Kopnene vojske, general Oleg Saljokov.

Pored ovog oruđa ruski vojno-industrijski kompleks završava razvoj obitelji artiljerijskih sredstva "Nabrosok", prenosi internetski portal TASS.

"U okviru pokusno-konstruktorskog rada na projektu 'Nabrosok' završavamo razvoj kompletne linije modela visokomobilnog artiljerijsko-minobacačkog oruđa na različitim šasijama vozila, uključujući verzije koje će biti namijenjene za rad u arktičkim/polarnim uvjetima. Uvođenjem ovih suvremenih oruđa u naoružanje ruske vojske značajno ćemo povećati vatrene mogućnosti artiljerije u sastavu bataljuna", rekao je zapovjednik Kopnene vojske, general Oleg Saljokov.

Samohodna haubica 2S35 "Koalicija" će u pogledu tehničko-taktičkih karakteristika u velikoj mjeri nadmašiti svog prethodnika - haubicu "Msta". "Koalicija-SV" može uništiti ciljeve na udaljenosti od 70+ km. Ovo je stavlja u sam svjetski vrh kada su u pitanju samohodne haubice koje se trenutno nalaze u operativnoj uporabi. Pored izuzetnog dometa, posebno je impresivan i njezin tempo vatre koji će tom prilikom ostvarivati. Naime, ova haubica će moći na ovu daljinu ispaliti i do 16 granata u minuti.

Što se tiče razvoja obitelji visokomobilnih samohodnih minobacača "Nabrosok", unutar njega se nalazi nekoliko varijanti oruđa. Treba izdvojiti samohodna artiljerijsko-minobacačka oruđa "Floks" i "Magnolija", a također i "Drok".

Transportna baza-šasija za samohodni artiljerijski sustav "Floks" je oklopni automobil "Ural-4320" s pogonom 6x6. On će biti naoružan minobacačem u kalibru 120 mm. Samohotka "Magnolija" će imati svoju primjenu u sastavu artiljerijskih minobacačkih jedinica koje se nalaze na veoma neprohodnom i komunikacijski siromašnom terenu kao što je to slučaj sa sjeverom Rusije. Ona će se nalaziti na bazi ekstremno prohodnog gusjeničnog vozila obitelji "Vitez", koja bez većih problema mogu savladavati veoma težak teren zatrpan debelim snježnim pokrivačem i snježnim smetovima, kao i teško prohodnim močvarnim zemljištem.

Efektivni domet rasprskavajuće-razorne granate ispaljene iz ovog sredstva iznosi 8500 metara, dok visokoprecizni projektil ima domet do 10 000 metara. Rasprskavajuće-nagazna mina (misli se na minobacačku minu - op. prev.) će imati domet do 7000 metara. Tempo gađanja iznosi do 10 projektila u minuti. Kutovi vertikalne elevacije oruđa se kreću u rasponu -5 do +80 stupnjeva, dok se u horizontalnom pravcu kupola može okretati u punom obimu od 360 stupnjeva. Borbeni komplet unutar vozila se sastoji od 80 projektila kalibra 120 mm. Posada se sastoji od četiri člana.

Što se tiče osnovnih tehničko-taktičkih karakteristika, 2S41 "Drok" će imati sposobnost uništavati neprijateljske ciljeve na daljinama do 6000 metara. Maksimalni tempo gađanja iz oruđa 82 mm će biti 12 projektila u minuti. Borbeni komplet unutar vozila će iznositi do 40 granata. Posada će se sastojati od četiri vojnika, a ukupna masa vozila 2S41 "Drok" će iznositi 14 000 kilograma. Vozilo će biti naoružano i jednim mitraljezom u kal. 7,62 mm, kojim će se upravljati iz vozila (daljinski upravljana borbena stanica - DUBS). 2S41 "Drok" će imati kompleks optoelektroničkog protudjelovanja, koje će ometati nišanjenje i navođenje operatora na neprijateljskim protutenkovskim vođenim sustavima.

Oklopni automobil "Tajfun VDV" K-4386 posjeduje odlične manevarske karakteristike i solidan oklop. Težak je 14 tona, a zahvaljujući motoru od 350 konjskih snaga može razviti brzinu od 100 kilometara na sat i u maršu s punim rezervoarom prevaliti 1200 kilometara. Pretpostavka je da će u vrlo bliskom vremenskom razdoblju prvi modeli kompletiranih vozila 2S41 "Drok" pronaći svoje mjesto u zračno-desantnim bataljunima ruske vojske.