Aktualno: Nova ruska bespilotna letjelica debitirala na sajmu naoružanja u Dubaiju

Russia Beyond

Prema informacijama razvojne tvrtke AURA, dron će imati autonomiju leta i do tri sata, i tom će prilikom moći doseći visinu do 1500 metara. Maksimalna brzina bespilotne letjelice će iznositi 150 km/sat. Ruski specijalisti smatraju da će ova kompanija biti specijalizirana za razvoj bespilotnih letjelica helikopterske konstrukcije.

Operativni radijus djelovanja koji je ograničen kontrolom preko radiokanalne veze dostizat će 100 km. Pored ove mogućnosti, planirano je i uvezivanje sa satelitskim kanalom veze, što će omogućiti njezinu eksploataciju i izvan zone radiozapovjednog upravljanja.

AURA 100 je namijenjena za izvršavanje različitih zadataka, od čega su najvažnije operacije zračnog transporta i dosta raširena primjena u poljoprivredi, nadzoru terena i drugim aktivnostima.

Letjelica je konstruirana u obliku helikoptera. Promjer koaksijalne elise iznosi 4,5 metara. Najveća masa uzlijetanja bespilotnog aparata dostiže 275 kg.

Specijalisti su naglasili da je ovo prva velika internacionalna manifestacija gdje će biti predstavljen model ove bespilotne letjelice.

Ruski stručnjak kada su u pitanju bespilotni sustavi Denis Fedutinov je za internetski portal Interfax rekao da tvrtka AURA "formalno predstavlja novog igrača na tržištu dronova". Njezini inženjeri su već sudjelovali u programima poznati ruskih tvrtki iz područja vojne industrije, kao što su to npr. NPP "Strela" i CNTU. U svakom slučaju, razvojnom timu ovog poduzeća svakako ne nedostaje iskustva, što je vrlo brzo došlo do izražaja. "To se posebno odnosi na bespilotne letjelice helikopterskog tipa", rekao je Fedutinov.