Što sve umije pravi ruski vojni obavještajac?



Operativac vojne obavještajne službe mora neprimjetno prikupiti sve podatke o neprijatelju i "nestati u noći" kako svojim prisustvom ne bi osujetio napad odreda Specnaza.

Što sve mora biti u stanju čovjek koji kreće u takvu misiju?

Snalaženje u neprijateljskoj pozadini

"Da bi uspješno izvršio zadatak na nepoznatom teritoriju čovjek se mora savršeno orijentirati na terenu i dobro poznavati vojnu topografiju. A da bi to mogao, on mora vješto koristiti kompas i kartu. Mora imati uvježbano oko za prepoznavanje ključnih neprijateljskih objekata, mora zapisivati koordinate tih objekata te ih učinkovito dostaviti stožeru", kaže za portal Russia Beyond pričuvni časnik ruskog Specnaza koji je poželio ostati anoniman.

Obavještajna jedinica Internih oružanih snaga MUP-a na završnom ispitu kojim se dobiva pravo nošenja zelenih beretki.

Uz sve to, vojni obavještajac mora "iz prve" prepoznati model i kalibar oružja u neprijateljskim rukama, kao i razinu obučenosti neprijateljskih vojnika i časnika.

"Drugim riječima, morate prepoznati je li ispred vas 'majmun s granatom' ili borac čiji je razina obuke ravna američkoj 'Delti' ili britanskom SAS-u", dodaje on.

Pored toga, izvršavajući zadatak na nepoznatom teritoriju obavještajac treba jasno sagledati tko je tko u neprijateljskim redovima i u skladu s time izdvojiti najopasnije mete i obavijestiti zapovjedništvo koga treba uništiti prije svih ostalih.

"Ali nema ništa od toga ako obavještajac nije vješt u maskiranju te se ne umije nečujno noću kretati po terenu, tako da čak ni grančica ne krcne, da i ne govorimo o svladavanju inženjerijskih prepreka poput bodljikave žice, čelične ili razapete mreže itd.", ističe časnik.

On također mora biti obučen da bez problema forsira rijeku i savlada sve vodene prepreke na najpovoljnijem mjestu.

Tko su kandidati za vojnu obavještajnu službu?

Polazeći od antropometrijskih podataka, najbolji kandidati za vojnu obavještajnu službu su suhonjavi i žilavi mladići visoki oko 175 cm.

Obavješajac prelazi rijeku na uvježbavanju savladavanja vodenih prepreka, 5. kombinirana armija na Sergejevskom poligonu u Primorskom kraju.

Filmovi o specijalnim jedinicama populariziraju zabludu da glavni junak mora biti nabildan kao Schwarzenegger ili Stallone. U stvarnosti je takve mišiće teško "nahraniti", posebno kada se čovjek mora potucati po planinama i šumama s ruksakom i opremom teškom oko 50 kilograma.

U jedinicu se biraju mladići koji još uvijek studiraju. Najpopularniji "rasadnici" takvih kadrova su Akademija Federalne službe sigurnosti i Rjazanjska padobransko-desantna škola.

Često se, međutim, "poziv" na prijemni ispit šalje i onim aktivnim časnicima različitih struktura koji su tijekom službe postigli iznimne rezultate ("najbolji među najboljima" su dobro poznati svima u Ministarstvu obrane).

Njihova fizička spremnost (s rijetkim iznimkama) mora u najmanju ruku biti na razini sportske kategorije "kandidat za majstora sporta". Prilikom odabira prioritet uglavnom imaju atletičari, stručnjaci za sportsku orijentaciju i mladići koji su prošli alpinističku obuku.