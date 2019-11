Mijenja čuveni Dragunov: Snajperska puška Čuvakina od 2021. kreće u serijsku proizvodnju

"Snajperska puška Dragunova (SVD) je u naoružanje sovjetske vojske ušla davne 1963. godine. Od tog trenutka pa sve do danas ona nije prolazila ozbiljnije modifikacije, s obzirom na to da je zahvaljujući iznimnim tehničko-taktičkim parametrima bila ispred svog vremena. Međutim, nakon nekoliko desetljeća uspješne primjene došlo je do velikih izmjena kada su u pitanju oprema i taktika kopnenih borbenih sastava u modernom ratu. Od snajperske puške nove generacije se traže zahtjevi koje SVD više nije mogao ispratiti. Stoga je pokrenut projekt razvoja snajperske puške nove generacije (SVČ) koja će zamijeniti zastarjelo oružje u punom ustrojbenom obimu", rekao je za internetski portal RIA Novosti glavni konstruktor koncerna Kalašnjikov Sergej Uržumec. On je tom prilikom dodao da će sljedeće godine biti obilježena 100. godišnjica od rođenja Jevgenija Fjodoroviča Dragunova.

Ukratko, za osnovu konstrukcije snajperske puške SVČ upotrijebljena je ideja čuvenog konstruktora, koja je primijenjena prilikom razvoja automata malih dimenzija.

"Puška se odlikuje veoma mekim trzajem, kao da je u pitanju oružje manjeg kalibra. To omogućuje strijelcu da djeluje u brzom režimu paljbe, gdje poslije svakog opaljenja oružje ostaje na liniji nišanjenja (zahvaljujući malom trzaju)", rekao je za internetsku stranicu Voennoe obozrenie višestruki prvak svijeta u praktičnom streljaštvu Vsevolod Ilin.

SVČ je prvi put predstavljena na sajmu naoružanja "Armija -2017". Različite verzije ove puške mogu koristiti standardno puščano streljivo u kalibru 7,62x54, uključujući i streljivo zapadnog porijekla u kalibrima .308 Winchester i .338 LM. Procjene su da nova ruska snajperska puška može pogoditi metu veličine čovjeka na daljini od 1640 jarda (oko 1500 metara).

Prema svom unutarnjem mehanizmu, SVČ je slična standardnim automatskim puškama AK. Međutim, njezina vanjština je dramatično modernizirana. Na njoj se nalazi suvremena baza s montiranje različite taktičke opreme u vidu Picatinny šine, rešetka za fiksiranje optičkog nišana, nosač za taktičku bateriju, laserski obilježivač i prigušivač.