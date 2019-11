Američki stručnjaci: Ruska vojska u zadnjih nekoliko godina bilježi ozbiljan napredak

Russia Beyond

Američki stručnjaci su u svojoj najnovijoj analizi vojnog potencijala ruske vojske došli do zaključka da se on značajno povećao u posljednjih nekoliko godina. Analizu su napisali specijalisti istraživačkog centra Research And Development (RAND).

U njoj su pobrojane osnovne prednosti koje posjeduje ruska vojska:

"Važno je obratiti posebnu pozornost na modernizaciju ruske vojske kada su u pitanju sredstva protuzračne obrane, ali i kopnene vojske. Ruska vojska je također poboljšala razinu ukupne borbene spremnosti, što joj omogućuje da brzo uporabi značajnu količinu kopnenih borbenih sastava, uključujući i jedinice opremljene protuzračnim i protubrodskim sustavima", napominju autori ovog teksta, a prenosi internetski portal RG.

U dokumentu se, osim o modernizaciji ruskog naoružanja i vojne tehnike, govori i o strukturnim promjenama unutar ruske vojske. Također, pražnja je usmjerena na usavršavanje strateških i operativnih kapaciteta PZO, koji su ključni za formiranje "obrambene tvrđave", a zatim i za brzo formiranje kopnenih sastava i usvajanje tehnološki naprednih sustava naoružanja za visokoprecizna djelovanja na velikim udaljenostima.

"Moskva je također unaprijedila svoje operativno-taktičke raketne snage", napominju autori ovog izvještaja.

U tekstu se još navodi da su američki analitičari detektirali porast vojnika po ugovoru u redovima ruske vojske, značajno povećanje kvalitete borbene obuke, veliki broj vojnih vježbi, uključujući i realna borbena iskustva koja se stječu u Siriji. Stručnjaci priznaju da je ruska vojska prije svega orijentirana na obranu svojih granica, ali da je itekako sposobna i za izvođenje vrlo kompleksnih viševrsnih ofenzivnih borbenih operacija.

Ruska vojska u ovom trenutku ima sposobnost vrlo uspješno djelovati i u području koje se kopneno ne oslanja na granice Ruske Federacije. Najbolji primjer za to je ruska zračno-kopnena operacija u Siriji, konstatiraju američki stručnjaci.