Ispred svog vremena: Zašto su sovjetski teletenkovi slovili za "zapanjujući tehnološki podvig"

Prvo testiranje dorađenog lakog francuskog tenka na daljinsko upravljanje "Renault FT-17" obavljeno je u okolici Lenjingrada 2. veljače 1930. godine. Djelovalo je po principu prijenosa naredbi radio-vezom. Naredbe je primao specijalni uređaj instaliran u tenku i pomoću servo pogona aktivirao poluge i pedale koje su upravljale oklopnim vozilom.

To je zapanjujući tehnološki podvig za zemlju koja je (u tom trenutku) tek zahvaćena valom modernizacije, piše We Are The Mighty, a prenosi RG.

U vrijeme početka sovjetsko-finskog rata 1939. godine Radničko-seljačka crvena armija raspolagala je s dva bataljuna tenkovskih vozila bez vozača, stvorenih na bazi tenkova T-26, s bacačima granata i mitraljezima. Teletenkovi su se od serijski proizvedenih razlikovali po tome što su na kupoli imali dvije oklopljene čaše za zaštitu antena. Za obuku posada stvorena je specijalna obrazovna ustanova Uljanovska škola za specijalnu tehniku.

YouTube

Teletenkovi su sudjelovali u proboju Mannerheimove linije 1939.-1940. Prvo iskustvo borbene primjene na Karelijskoj prevlaci pokazalo je da tenkovi zbog slabog oklopa ne mogu rješavati postavljene zadatke. Zato je u Lenjingradu u tvornici Kirov formirana posebna telemehanička grupa koja se bavila dizanjem protutenkovskih prepreka u zrak. Ova vozila nisu imala kupole, no imala su pojačani oklop i hodni dio. Međutim, u borbenim djelovanjima nisu stigla sudjelovati; rat je završio porazom Finske.

U Drugom svjetskom ratu jedan je bataljun teletenkova uništila njemačka avijacija kod mjesta Rovno. Drugi, koji je bio baziran u blizini Jaroslavlja, sudjelovao je u bitci za Moskvu, samo što je radio-oprema bila skinuta, a vozilom upravljala posada. Međutim, iskustvo primjene teletenkova nije zaboravljeno i ispostavilo se kao vrlo potrebno.