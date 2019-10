Rusi na Arktiku postavljaju i treći radar koji otkriva hiperzvučne rakete

O ovome je agenciju TASS izvjestio direktor Znanstveno-istraživačkog centra "Rezonans" Ivan Nazarenko. Nazarenko je istaknuo da je stanica već puštena u rad i spremna za borbenu uporabu, a njezin rad nadzire povjerenstvo za prijem naoružanja u sastav PZO Sjeverne flote.

Po njegovim riječima, do današnjeg je dana ruska vojska dobila četiri stanice "Rezonans-N", a peta se nalazi u stadiju završne faze izrade. Dvije stanice već ispunjavaju borbeno dežurstvo. "Zadaća svih radara je prikrivanje sjevernog pravca na Arktiku", rekao je Nazarenko. Metarski dijapazon stanice omogućava otkrivanje letećih uređaja "stealth" tehnologija i hiperzvučnih ciljeva, koji lete brzinom do 20 Ma, jer uređaj uveličava efekt odbijenih valova od površine cilja, dodao je generalni direktor istaživačkog centra. Radiolokacijska stanica je sposobna davati podatke za aerodinamičke ciljeve do 600 km, za balističke ciljeve do 1200 km, a po visini 100 km. Prva stanica "Rezonans-N" bila je postavljena na borbeno dežurstvo u Rusiji prije pet godina.