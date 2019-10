Zračno-svemirske snage Rusije dobile najnovije lovce-bombardere Su-34 (VIDEO)

Šest aviona Su-34 je stupilo u službu Zračno-svemirskih snaga Rusije, javlja televizijski kanal "Zvijezda".

Su-34 je razvijen na osnovi lovca Su-27, uz ozbiljne promjene u njegovom dizajnu. U prvom se redu radi o izmjenama u kabini - piloti sjede jedan pored drugoga, a ne jedan iza drugoga. To olakšava rad i komunikaciju članova posade. Avion je napravljen po shemi "longitudinalnog trokrilca", što je omogućilo poboljšanje njegove upravljivosti.

YouTube

U usporedbi sa Su-27, kod Su-34 su povećani korisni teret i kapacitet goriva. Letjelica je prvi let izvela 13. travnja 1990., no teška ekonomska situacija u zemlji nije omogućila pokretanje proizvodnje sve do 2008. godine.