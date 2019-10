Potvrđeno da Moskva i Ankara razmatraju mogućnost nove isporuke S-400

Prema njegovim riječima, Moskva i Ankara već razmatraju "ugovornu opciju, financijski model i rokove isporuke". "U završnoj fazi je već i program lokalizacije", dodao je, ne otkrivajući detalje o pitanju lokalizacije proizvodnje na temelju ugovora o isporuci S-400 Turskoj.

Osim toga, ruski stručnjaci obučavaju pripadnike turske vojske radu na tehnici koja je već isporučena, dodao je Mihejev. "Po završetku programa obuke turska strana će sustav postaviti na borbeno dežurstvo", rekao je direktor ruske kompanije.

Mihejev je također izjavio da je Rusija Turskoj isporučila sve elemente sustava S-400. "Uspješno smo riješili logistiku prilikom isporuke. Realizirali smo 72 transportna leta. Sve je izvedeno precizno, bez pogrešaka. Ugovor je realiziran prije dogovorenog roka", priopćio je rukovoditelj "Rosoboroneksporta".

Glasnogovornik predsjednika Rusije Dmitrij Peskov je krajem lipnja priopćio da ugovor o isporuci S-400 Turskoj predviđa i djelomičnu predaju tehnologije.

Pitanje lokalizacije izvjesnog dijela proizvodnje u Turskoj u okviru ugovora o isporuci S-400 razmatrat će se tijekom pregovora, izjavio je u srpnju za Interfax direktor Federalne službe za vojno-tehničku suradnju Rusije Dmitirj Šugajev. "Pitanje lokalizacije proizvodnje S-400 je otvoreno", rekao je on.

Potpredsjednik vlade Rusije Jurij Borisov je 19. listopada izjavio da postoji velika vjerojatnost da s Turskom bude potpisan novi ugovor o S-400. "Mislim da postoji velika vjerojatnost. Oni imaju ugovornu opciju i pravo da je realiziraju", rekao je Borisov.

Ranije je priopćeno da je Turska od Rusije kupila četiri diviziona protuzračnik sustava S-400. Procijenjeno je da ugovor vrijedi 2,5 milijardi dolara. Dio ugovora, prema riječima direktora "Rosteha" Sergeja Čemezova, ima oblik kredita. Službeno nije priopćeno u kojoj će valuti Turska platiti S-400.

S-400 "Trijumf" je namijenjen za gađanje aviona strateške i taktičke avijacije, balističkih raketa, hipersoničnih ciljeva i drugih sredstava zračnog napada u uvjetima radioelektroničkog i drugih oblika ratovanja. Sustav je u stanju na udaljenosti do 400 kilometara pogađati aerodinamičke ciljeve, a na udaljenosti do 60 kilometara balističke ciljeve koji se kreću brzinom do 4,8 kilometara u sekundi na visinama od nekoliko metara do nekoliko desetaka kilometara.