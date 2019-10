Objavljeni povjerljivi dokumenti o prvom svemirskom brodu s višečlanom posadom "Voshod"

Russia Beyond

Na stranici korporacije su objavljeni povijesni dokumenti koji govore o detaljima projektiranja i polijetanja prvog svemirskog broda na svijetu s višečlanom posadom "Voshod". Tu su fotografije, album s crtežima, pisma konstruktora Sergeja Koroljova rukovoditeljima poduzeća, naređenja, protokoli, audiosnimke itd., prenosi RG.

Nacrt broda je usvojen 12. veljače 1964. godine. A već je 12. listopada iste godine "Voshod-1" lansiran s kozmodroma Bajkonur. U svemirskom brodu su se prvi put ikada nalazila tri čovjeka: kapetan Vladimir Komarov, Konstantin Feoktistov i Boris Jegorov. Oni su u svemiru proveli 24 sata i Zemlju obišli 16 puta.

Treba reći da je let "Voshoda" po mnogočemu bio pionirski. Kozmonauti su tada prvi put u orbitu poletjeli bez skafandera. I prvi se put posada vratila u aparatu, dok se prije toga povratak na Zemlju realizirao putem katapultiranja sjedala iz broda i otvaranja padobrana.

Jurij Gagarin i Sergej Koroljov, 5. veljače 1961. RIA Novosti RIA Novosti

Izuzetno zanimljivo štivo predstavlja brodski dnevnik svemirskog broda "Voshod" iz 1964. godine. Kapetan Vladimir Komarov je upravljao brodom, održavao radiokontakt sa Zemljom, kontrolirao faze leta i funkcioniranje brodskih sustava, kao i rukovodio ostalim članovima posade. Po promjeni rukopisa u dnevniku jasno se može vidjeti koji zapisi su načinjeni prije, a koji za vrijeme leta. Posebnu su vrijednost za konstruktore imali komentari o tome koliko je praktična upotreba sustava u kabini, navodi se u komentarima uz ovaj važan dokument.

Osim toga, Konstantin Feoktistov je bio prvi civil u svemiru i prvi sovjetski kozmonaut koji nije bio član Komunističke partije. On je bio i prvi čovjek koji je najprije konstruirao svemirske brodove, a zatim u njima letio. Evo što je on nekada izjavio za RG:

"Da nisam imao podršku Koroljova, teško da bih poletio. Previše ljudi je bilo protiv toga. U to vrijeme je Ratno zrakoplovstvo ozbiljno pokušavalo sve uvjeriti da kozmonaute treba birati samo među vojnim pilotima te su, naravno, željeli spriječiti da poleti jedan civilni kozmonaut."

Roskosmos Roskosmos

U sastavu posade je, i to po prvi put, bio jedan liječnik-istraživač. Bio je to Boris Jegorov. Kako je na press-konferenciji poslije leta rekao sam Jegorov, "povećanje posade do tri osobe i uvođenje u njezin sastav liječnika-istraživača otvorilo je suštinski nove mogućnosti za proučavanje niza problema svemirske biologije i medicine."

Liječnik Jegorov je tijekom leta uzimao uzorke krvi od članova posade, mjerio im krvni tlak, realizirao biološke pokuse i ispitivanja, i pratio vlastito zdravstveno stanje. U svom dnevniku je zapisao: "10:45... Svi imamo laku hiperhidrozu. Uključili smo sušilicu. Nakon nekoliko minuta aklimatizacije prionuli smo na posao. Svi se trudimo kretati se što ravnomjernije..."

Prvi let američkog broda Gemini s višečlanom posadom (od dva člana) realiziran je tek šest mjeseci kasnije: 23. ožujka 1965. godine.