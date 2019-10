T-95, sovjetski supertenk koji je mogao nadmašiti sve tenkove NATO-a

Da je projekt izgradnje ovog ruskog tenka četvrte generacije realiziran, ovo oklopno vozilo ne bi imalo premca, piše The National Interest.

The National Interest podsjeća da je Sovjetski Savez na kraju Hladnog rata razvio prototip "supertenka" i da bi to oklopno vozilo, da je projekt realiziran, nadmašilo sve suvremene tenkove NATO-a. Bio je to T-95 (ili Objekt 195).

Rusija je nastavila s razvojem projekta sve do 2010. godine, no tada je odustala od njega u korist novijeg tenka T-14 "Armata". Međutim, neki ruski vojni stručnjaci smatraju da je T-95 bio bolji od potonjeg.

Objekt 195 se počeo razvijati 1988. s ciljem stvaranja tenka koji je trebao nadmašiti većinu oklopnih vozila NATO-a. Sovjetski Savez se nadao da će T-95 imati veći efektivni domet i stupanj preživljavanja, kao i da će udarati jače od bilo kojeg prethodnog sovjetskog tenka.

Primjerice, razvojni inženjeri su tri člana posade premjestili u zasebni odjeljak u trupu vozila, ostavljajući kupolu bez posade. Ta je ideja kasnije iskorištena u "Armati". Osim toga, Objekt 195 je bio opremljen sustavima aktivne zaštite, eksplozivnim reaktivnim oklopom i kompozitnim oklopom koji danas koristi T-14.

Osim toga, kupola tenka T-95 je bila viša, što je uvelike povećalo njegov domet vertikalne vatre. T-95 je također bio opremljen topom 2A83 kalibra 152 mm. Američki časopis navodi da je T-95 iz ovog topa mogao ispaljivati sve tipove artiljerijskog streljiva, uključujući vjerojatno i nuklearne bojeve glave.

Konačno, američki stručnjak kaže da je, iako T-95 ima neke prednosti u odnosu na T-14, potonji ipak superiorniji, jer je tehnologija značajno napredovala od otkazivanja projekta T-95 2010. godine.