Teška nuklearna raketna krstarica "Admiral Nahimov" će imati sposobnost uništiti američku flotu

Russia Beyond

Glavna udarna protubrodska raketa koja će se naći u naoružanju ove krstarice će biti hiperzvučni projektil "Cirkon". On će biti u stanju razviti brzinu veću od 8 Ma i pogoditi površinski brod na daljinama i do 1000 km. Na ovaj će način ruska ratna mornarica ostvariti apsolutnu dominaciju na morima i oceanima, jer američki analog "Harpoon" ni izbliza nema takve mogućnosti, točnije, potpuno je neusporediv s ruskim superbrzim projektilom.

Američki časopis Military Watch dao je procjenu kakvim će sve naoružanjem biti opremljena ruska teška nuklearna krstarica "Admiral Nahimov", koja će za koju godinu ponovno ući u naoružanje ruske vojske.

U materijalu se navodi da će modernizirani ruski teškaš (klasa 1144 "Orlan" spada u najveće raketne krstarice na svijetu) biti naoružan ogromnim brojem krstarećih i PZO raketa (specijalno modernizirani raketni sustav S-400 koji je adaptiran za brodove), novim sustavima za protuelektronsku borbu, artiljerijsko-raketnim PZO kompleksima "Kortik" ili "Pancir-ME" i raketnim PZO sustavom srednjeg dometa "Redut".

Prema informacijama do kojih je došao ovaj list, glavna udarna protubrodska raketa koja će se naći u naoružanju ove krstarice će biti hiperzvučni projektil "Cirkon"! On će biti u stanju razviti brzinu veću od 8 Ma i pogoditi površinski brod na daljinama i do 1000 km. Na ovaj će način ruska ratna mornarica ostvariti apsolutnu dominaciju na morima i oceanima, jer američki analog "Harpoon" ni izbliza nema takve mogućnosti, točnije, potpuno je neusporediv s ruskim superbrzim projektilom, prenosi internetski portal RIA Novosti.

"Sposobnost ove krstarice da svoje glavne takmace napada hiperzvučnim raketama na ekstremnim daljinama ovaj će brod definitivno staviti u kategoriju najopasnijeg ratnog plovila koje se nalazi u naoružanju VMF" (a vjerojatno i na svijetu, op. prev.), naglašava ovaj medij.

Zahvaljujući svome nuklearnom pogonu teška raketna krstarica "Admiran Nahimov" će moći dosta dugo vremena ostati na otvorenom moru, daleko od granica Ruske Federacije.

Teška nuklearna raketna krstarica "Admiral Nahimov" se nalazi u naoružanju Sjeverne flote. Spada u klasu brodova 1144 "Orlan". Ova krstarica je uvedena u eksploataciju 30. prosinca 1988. godine. Njezin puni deplasman dostiže 24300 tona, a posada se sastoji od 727 časnika i mornara. Naoružana je velikim broj sustava različite namjene (protubrodski, protuzračni, protupodmornički, sustavi za vatrenu podršku). Na palubi se nalazi heliodrom kapaciteta tri helikoptera Ka-27PL koji su namijenjeni za otkrivanje i borbu protiv neprijateljskih podmornica. U ovom se trenutku brod nalazi u fazi remonta u brodograđevinskom zavodu "Sevmaš". Završetak remonta i njegove modernizacije je planiran za kraj 2022. godine.