Sustigni i obori: Rusi napravili unificirani zapovjedni punkt za sustave S-300 i S-400

Popularne "tristotke" spadaju u najbolje protuzračne raketne sustave na svijetu. One se i pored toga posljednjih godina i desetljeća stalno moderniziraju. Međutim, ovo može stvoriti potencijalno vrlo ozbiljan problem. Modernizirani sustavi, kao i oni stariji koji se i dalje nalaze u operativnom naoružanju, imaju određene slabosti kada je u pitanju njihova kompatibilnost koja je jako važna u integriranom sustavu protuzračne obrane. Ruska vojna industrija je ovo uočila i odmah se bacila na posao.

Ovi problemi za vrijeme parcijalnih vojnih vježbi nisu možda toliko ni bitni. Međutim, u uvjetima ratnog konflikta može doći do usložnjavanja zapovijedanja raketnim diviziona koji se sastoje od različitih verzija sustava S-300, što u konačnom zbroju može uzrokovati negativne posljedice. S ovim potencijalno ozbiljnim problemom se u posljednje vrijeme pozabavila ruska vojna industrija. I izgleda da je uspješno riješila ovaj problem. Kako?

Kako su priopćili u Ministarstvu obrane Rusije, PZO jedinice koje se nalaze u sastavu Zapadnog vojnog okruga su usvojile novi mobilni kompleks upravljanja dubokomoderniziranim sustavom protuzračne obrane S-300PM2 "Favorit", prenosi internetski portal RG.

Posebno se da naglašava da se "novi punkt zapovijedanja, zajedno s radarsko-opažačkom stanicom, odlikuje unaprijeđenim tehničkim sposobnostima upravljanja, ne samo sustavima iz serije '300', nego i naredne generacije S-400 'Trijumf', koji posjeduje rakete s modernijim bojevim glavama". Prema informacijama iz vojnih izvora, očekuje se da će novi kompleks u bojevo dežurstvo zaštite zračnog prostora ući već do kraja listopada 2019. godine.

Nije tajna da "Favorit" predstavlja daljnji razvoj protuzračnog raketnog sustava velikog dometa S-300P. Kod njega su borbene mogućnosti povećane zahvaljujući usvajanju novih tipova raketa. One imaju sposobnost presretanja balističkih objekata na daljinama do 40 km, kao i borbe protiv aerodinamičkih ciljeva na daljinama i do 200 km. Kod ovog sustava su proširene informacijske mogućnosti zapovjednog punkta za otkrivanje i praćenje balističkih raketa, dok su sve ostale zadržane (detekcija i praćenje aerodinamičkih objekata).

S druge strane, S-400 "Trijumf" se plastično može opisati kao daljnje unapređenje sustava S-300PM2 "Favorit". On se već uveliko nalazi u naoružanju ruske vojske, i to u vrlo respektabilnom broju s obzirom na njegove vrhunske tehničko-taktičke mogućnosti. Kod njega su, za razliku od postojećih sustava S-300, znatno unaprijeđeni elektronski paket i algoritmi preko kojih funkcionira, tako da je isti dobio svoje novo ime S-400. Danas se može reći da je S-400 planetarna zvijezda međunarodnog tržišta suvremenog naoružanja, i PZO/PRO sustav bez ikakve ozbiljne konkurencije.

Pojava unificiranog kompleksa upravljanja za sve verzije sustava S-300 koji se nalaze u operativnoj uporabi, uključujući i sustave S-400, trebala bi smanjiti ionako vrlo skupu proizvodnju ovakvog tipa supersofisticiranog naoružanja i pojednostaviti njegovo tehničko održavanje u samim jedinicama.

Također je postalo gotovo izvjesno da će na poluotoku Krimu biti postavljen novi radar "Niobij-SV". Planirano je da ovi suvremeni radari bitno ojačaju radarsko-opažačke kapacitete Južnog vojnog okruga.

Radarski sustav "Niobij-SV" predstavlja trodimenzionalnu radarsku stanicu za obavljanje zadataka opažanja zračnog prostora, u cilju otkrivanja i praćenja različitih zračnih objekata. "Niobij-SV" radi u metarskom dijapazonu. Pretpostavke su da će njegov efektivni domet otkrivanja cilja dostizati 500 km. Njegove osnovne namjene su otkrivanje, izračun koordinata i praćenje zračnih ciljeva različite klase (avioni, krstareće i navođene rakete), uključujući i ciljeve sa smanjenom radarskom refleksijom, balističke objekte koje se kreću hiperzvučnim brzinama i sl.

Karakterizirat će ga visoka mobilnost (prelazak iz radnog u marševski položaj i obratno), kao i sposobnost praćenja ciljeva koje odlikuje smanjena radarska refleksija. Također, ovaj radar će imati sposobnost istovremeno pratiti respektabilan broj zračnih ciljeva. Odlikovat će ga i mogućnost kontinuiranog bojevog dežurstva.