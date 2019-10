Rusija Kinezima pravi sustav za rano otkrivanje raketnog napada! Putin: "To je vrlo ozbiljna stvar"

Ruski predsjednik Vladimir Putin je početkom listopada priopćio da Moskva pomaže Pekingu u stvaranju sustava za rano otkrivanje raketnog napada, koji zasad imaju samo Rusija i SAD.

"Vjerojatno neću otkriti veliku tajnu, to će svakako postati jasno: sada pomažemo našim kineskim partnerima da stvore sustav za rano otkrivanje raketnog napada <...> To je vrlo ozbiljna stvar koja kardinalno podiže razinu obrambene moći Kine", rekao je Putin na plenarnoj sjednici međunarodnog kluba "Valdaj".

O kakvom se sustavu radi?

"Riječ je o nazemnim radarskim stanicama koje djeluju izvan vidljivog horizonta i detektiraju lansiranje rakete na drugom kraju Zemlje, izračunavaju putanju njezinog leta i vjerojatna mjesta pada bojevih blokova", rekao je za portal Russia Beyond Viktor Murahovski, glavni urednik časopisa Arsenal Otečestva.

Tehničko opsluživanje radarske stanice "Voronjež-DM" u naselju Dunajevka, Kalinjingradska oblast. Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

Ovi radari detektiraju lansiranje raketa sa zemlje i mora. U Rusiji su to radarske stanice tipa "Voronjež" koje su razmještene duž granica zemlje i rade u metarskom i decimetarskom dijapazonu.

"To nije oružje niti su to nekakvi ofenzivni sustavi. To je sustav koji radarskim zrakama pokriva prostor oko Kine u dijapazonu od 6000 kilometara (vidljivost ovisi o tome kakve će antene Kina kupiti). Na velikim udaljenostima lansiranje rakete bilježe sateliti iz Zemljine orbite", istaknuo je u intervjuu za portal Russia Beyond Dmitrij Safonov, vojni analitičar lista Izvestija.

Po njegovim riječima, ovi radarski sustavi će biti neposredno integrirani sa sustavom S-400 "Trijumf", koji je Kina također kupila od Rusije.

Za razliku od sustava "detektiranja lansiranja i leta rakete", sustav S-400 će biti spreman uništiti sve što predstavlja opasnost u zraku.

Kako će izgledati integracija radarskog sustava i sustava S-400?

Radarska postaja za rano otkrivanje raketnog napada klase "Voronjež", Usolje-Sibirsko, Irkutska oblast. Vadim Savicki/TASS Vadim Savicki/TASS

"Sustav 'Voronjež' i njegovi ekvivalenti izračunavaju putanju leta rakete i šalju podatke posadama lansera sustava S-400, a one zatim izračunavaju koordinate leta neprijateljskog objekta i pripremaju se lansirati raketu i oboriti cilj kad je udaljen 250 kilometara od lansera", dodao je Safonov.

Sustav S-400 "Trijumf" se isporučuje u formaciji baterije, tj. u paketu se isporučuju četiri lansera s po četiri rakete. Dakle, u jednoj bateriji ima 16 raketa.

Kada je u pitanju sustav S-400, nema značaja je li cilj krstareća raketa koja brzo manevrira ili je to interkontinentalna balistička nuklearna raketa koja leti prema cilju kroz bliski svemir s drugog kraja planeta. Sustav S-400 sve vidi zahvaljujući radarima, svaki cilj može presresti i oboriti ga na sigurnoj udaljenosti", istaknuo je stručnjak.