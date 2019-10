Operacija "Vrh nade": Na kakve je žrtve bila spremna CIA da bi ukrala sovjetski helikopter Mi-25

Russia Beyond

US Army/wikipedia.org

Pentagon se zainteresirao za izvoznu varijantu Mi-25 zbog njezinih izuzetnih karakteristika i moćnog naoružanja.

"Model Hind-D bio je vrlo zanimljiv za SAD, jer je u to doba to bio najteži borbeni helikopter i imao je mogućnosti o kojima su američki piloti mogli samo sanjati", piše internetsko izdanje War is Boring.

Između ostalog, sovjetski helikopter je, osim moćnog i raznovrsnog naoružanja, mogao u posebnoj kabini nositi osam vojnika. Američka obavještajna služba je također bila zainteresirana za jedinstveni oklop Mi-25.

Vlasti Čada su CIA-ji odobrile izvođenje tajne operacije, ali joj nisu jamčili sigurnost. Radi se o tome da su libijske snage još uvijek djelovale na tom području. Osim toga, predaja helikoptera Amerikancima mogla je izazvati diplomatski skandal.

Boravak američkih vojnika u Čadu bio je ograničen na 67 sati. U operaciji pod nazivom "Vrh nade" sudjelovala su dva američka helikoptera MH-47, dva zrakoplova S-130 Hercules i transportni zrakoplov C-5 Galaxy, kao i 75 vojnika. Iz zraka su ih pokrivali francuski lovci Mirage F1.

Priprema pripadnika američke 160. zrakoplovne pukovnije specijalne namjene za ovu operaciju trajala je nekoliko mjeseci. Operacija je počela 10. lipnja 1988. godine. Kada su stigli u Afriku, i pored pješčane oluje, američki helikopteri su tijekom noći prešli 490 morskih milja (907 kilometara). S helikoptera Mi-25 američki vojnici su skinuli propelere i drugu opremu, a zatim ga na vanjskom nosaču prevezli na aerodrom u prijestonici Čada, N'Djameni. Odatle je Mi-25 prebačen u SAD.

Mi-25, eksportna varijanta helikoptera Mi-24D, bila je namijenjena za države koje nisu članice Varšavskog pakta: Afganistan, Alžir, Angolu, Indiju, Irak, Kambodžu, Sjevernu Koreju, Etiopiju, Kubu, Libiju, Nikaragvu, Peru, Jemen, Siriju i Vijetnam.