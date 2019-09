Rusku Crnomorsku flotu ne zanima bojevo gađanje ukrajinske "flote komaraca"

Russia Beyond

Ovo je internetskom portalu TASS prenio neimenovani izvor koji je zaposlen u sigurnosnim strukturama na poluotoku Krimu.

"U vježbi sudjeluju mali artiljerijski čamci ukrajinske ratne mornarice. Vježba se realizira u teritorijalnim vodama Ukrajine i ne predstavlja nikakv operativni interes za zapovjedništvo ruske Crnomorske flote", rekao je on.

Prema pisanju stranice Ministarstva obrane Ukrajine, u utorak je "grupa ratnih brodova, čamaca i pomoćnih plovila ukrajinske ratne mornarice napustila vojnu luku u Odessi i izašla na otvoreno more radi rješavanja borbenih zadataka". Posade na malim oklopnim artiljerijskim čamcima su izvele bojevo gađanje po morskim i zemaljskim ciljevima. Što se tiče sudjelovanja drugih plovila u bojevom gađanju, o takvim aktivnostima Ministarstvo obrane Ukrajine nije iznijelo nikakve detalje.

Ukrajinski oklopni artiljerijski čamci klase 58150 "Gjurza" spadaju u riječna plovila. Oni imaju sposobnost djelovati i morskoj zoni u blizini kopnene obale. Formalno u sastavu ukrajinske ratne mornarice ima šest ovih plovila, od čega su dva ("Berdjansk" i "Nikopolj") zarobljena od strane ruskih specijalnih jedinica tijekom incidenta u Kerčkom tjesnacu koji se odigrao prošle godine.

Njihov deplasman iznosi 50 tona. U odnosu na svoju veličinu, ovi brodovi su prilično naoružani. U njihovom naoružanju se nalaze top kalibra 30 mm, teški mitraljez kalibra 14,5 mm, kao i mitraljezi u kalibru 7,62 mm. Pored toga, zastupljena su jedan do dva automatska bacača granata u kal.30 mm, kao i vođeno raketno oružje koje predstavlja sustav "barijere" dometa do 5000 metara. To je u suštini protuoklopno oružje, koje se može primijeniti i u borbi protiv manjih objekata na vodi. Za zaštitu od napada iz zraka oklopni raketni čamac "Gjurza-M" u svom naoružanju može imati i prijenosne raketne lansere tipa "Igla".

Pogoni ga dvotaktni dizelski motor koji generira snagu od 2000 konja. Maksimalna brzina je ograničena na 28 čvorova. Ovi oklopni čamci su sposobni na otvorenom moru biti do 5 dana. Posadu čini pet ljudi. Ukrajinska vojska je do sada raspolagala sa šest ovih plovila "Akerman", "Berdjansk", "Višgorod", "Kremenčug", "Lubnji", "Nikopolj".

Naziv "flota komaraca" se pojavio u razdoblju razbuktavanja Prvog svjetskog rata, kada su borbeni čamci obično u velikim skupinama djelovali protiv neprijateljskih ratnih brodova, postavljali protubrodske mine, sudjelovali u transportu desantne pješadije i drugim oblicima pomorskih borbenih djelovanja koji su bili izvedivi za to vrijeme.